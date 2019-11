Valparaíso: Brindan apoyo psicológico a familias damnificadas por incendios

Un intenso trabajo en terreno han desplegado equipos de la Seremi de Salud en conjunto con la atención primaria para ir en la ayuda y apoyo psicológico a todas las familias y personas que resultaron damnificadas por los incendios que afectaron al sector alto del cerro San Juan de Dios y Rodelillo en Valparaíso.

La labor ha estado a cargo de los equipos de profesionales de salud mental de la autoridad sanitaria y de los Cesfam Marcelo Mena y Rodelillo, donde también se entregó ayuda en atención médica, medicamentos y otros insumos necesarios para las personas afectadas por los siniestros.

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que se han realizado las coordinaciones correspondientes con los Cesfam, donde se mantuvo en terreno el contacto con la comunidad y se interiorizó de su situación.

“Hemos coordinado junto con el Cesfam Marcelo Mena el despliegue en el territorio afectado por el incendio en Mesana Alto, que afectó principalmente a viviendas que se ubican en el cerro San Juan de Dios, donde pudimos visitar a las personas damnificadas y poder hacer las coordinaciones necesarias para cuidar su salud mental, tanto desde la primera ayuda psicológica, como también hacer el seguimiento respectivo”, dijo.

Agregó que en específico “se dieron los espacios para poder conversar sobre lo que había ocurrido y poder realizar las coordinaciones necesarias para poder ayudar a las personas damnificadas desde el punto de vista de salud mental y poder también recuperar algunas cosas que eran importantes para estas personas como sus medicamentos o sus lentes ópticos, lo cual lo cual también se coordinó a través del Cesfam”.

El Director del Cesfam Marcelo Mena, Dr. Pedro López, señaló que la población ha sido afectada por el humo de los incendios, en términos de salud, en irritaciones oculares, problemas bronquiales, los que pudieron ser mayores sin el apoyo de los propios vecinos y que bomberos llegó rápidamente a contener el fuego.

“Estamos viendo cómo podemos asegurar agua de mejor calidad, es una población que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado y que vive en una situación de bastante riesgo. Nuestra labor es apoyarlos de manera integral, no solo a las tres familias que resultaron damnificadas, sino a todas las personas que se encuentran aquí y por la contingencia no pueden seguir con sus controles en salud, pues, su prioridad no es este tema, sino proteger sus hogares”, añadió.

Rodrigo Valenzuela, director del Cesfam Rodelillo , otro de los sectores que fue afectados por el fuego en Valparaíso, indicó que el trabajo durante los últimos días fue intenso, atendiendo las urgencias derivadas del incendio, catastrando las personas damnificadas, con entrega de medicamentos, leches y suplementos alimentarios

“De manera importante, se está trabajando desde el punto de vista sicosocial, se les ha dado atención de salud mental a las personas y se está coordinando un trabajo para poder generar un grupo de apoyo en estas familias. Adicionalmente, se está coordinando con el hospital Carlos Van Buren, para que se puedan entregar medicamentos por especialidad que se habían quemado y se está haciendo campaña en conjunto con las entidades y con instituciones de la comunidad de alimentos y de artículos de higiene personal”, indicó Valenzuela.

