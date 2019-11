Académicos acusados de robar investigaciones de estudiantes aún estarían en sus cargos

Lilian Cea, presidenta del Centro de Alumnos de Psicología de la Universidad Arturo Prat, hizo público el malestar de los estudiantes de dicha casa de estudios por la permanencia en sus cargos de profesores que fueron descubiertos apropiándose de investigaciones realizadas por estudiantes, en las que los denunciados se inscribían como autores.

La situación que es investigada por la fiscalía de Tarapacá, también enfrenta un sumario administrativo y una investigación de la Superintendencia de educación Superior. Además, los estudiantes investigadores afectados presentaron una querella.

“Superintendencia de Educación debe establecer una contundente acción fiscalizadora en todas las universidades, a fin de determinar si este tipo de cosas pasa en otras casas de estudio. Es inaceptable, que este tipo de situaciones se vivencien dentro de nuestra Universidad, si a nosotros, los estudiantes, se nos exige con tanto rigor el uso de Normas APA, para resguardar la propiedad del autor, es inadmisible, que académicos inscriban tesis de otros investigadores y estudiantes como propias“, señalò Cea.

“Me parece insensato, que esto tenga que llegar a tribunales, para que sea resuelto. No pueden seguir en sus cargos los académicos involucrados en esta situación. La responsabilidad de nuestra Universidad, es garantizar que esto no vuelva a suceder, y dar total trasparencia. Los docentes autores de estos actos debieran ser desvinculados de la Universidad. Recordemos, que nuestra formación no es solo la curricular, también hay objetivos transversales como competencias blandas que debemos lograr”, agregó la estudiante.

“De la misma forma, nuestra demanda es mayor equidad al momento de distribución de recursos, para mejorar la implementación de instrumentos que son medulares al momento de nuestra formación profesional. Así como también, el aumento de becas internas que entrega nuestra Universidad”, finalizó.