Alcaldesa Pizarro: "Narcos se sienten de fiesta" por el actual escenario nacional

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC) sostiene que los avances en materia policial alcanzados hasta antes del 18 de octubre se han perdido. Además, la autoridad señaló que el efecto del plan Barrios Prioritarios del Gobierno fue nulo.

Con el correr de las semanas las manifestaciones se fueron agudizando, así como también los hechos de violencia, por lo que se ha debatido sobre la eventual influencia de grupos narcos en distintos sectores de la capital en la organización de desmanes como de delitos de saqueos.

Ante este panorama el Gobierno anunció en julio pasado el plan denominado Barrios Prioritarios, que busca reducir los índices de delincuencia en al menos 33 sectores señalados como complejos en distintas comunas del país.

Al consultar a los alcaldes sobre el impacto del plan a la fecha coinciden en que su efecto es nulo. Según señaló Pizarro a El Mercurio “desde agosto a la fecha no ha pasado nada. No ha habido intervención policial. No se han insertado en el territorio. Por lo tanto lo que habíamos avanzado, hoy estamos en foja cero y hemos retrocedido“.

“Hemos vuelto a escuchar fuegos artificiales y hemos tenidos nuevos casos de “balas locas”. Es preocupante, los narcotraficantes se sienten de fiesta porque la atención de la policía se ha desviado a otros puntos de la región. Las prioridades están en las manifestaciones y no atacando a los narcotraficantes y a la delincuencia real en las poblaciones”, aseguró.

La misma visión tiene el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, que señaló a el matutino que “a la fecha ha significado nulo avance. Se hizo in diagnóstico con funcionarios del municipio, de la subsecretaría y de dirigentes de los barrios, pero a la fecha no se ha ejecutado ninguna acción“.

JLB/Aton Chile