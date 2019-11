Ministra Zaldívar: “Las AFP como entidades de seguridad social fallaron”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió este domingo al rol de las AFP y consideró que como entidades de seguridad social fallaron.

“Las AFP como entidades financieras lo hicieron muy bien, la plata rentó de una manera impresionante, efectivamente tuvimos aumentos en los fondos de los trabajadores que son muy significativos y que permiten de alguna manera paliar todos estos otros temas que nosotros tenemos, paliar entre comillas porque las pensiones siguen siendo sumamente bajas”, argumentó la titular de Trabajo y Previsión Social en conversación con Mesa Central de Canal 13.

Sin embargo, continuó su explicación diciendo que “lo que pasa es que si no hubiesen tenido esta rentabilidad estaríamos en otra situación hoy en día, pero por otro lado, ellas no son entidades financieras, son entidades de seguridad social y como entidad de seguridad social falló, debieran haber cumplido un rol que era mucho más potente de haber levantado mejoras y reformas, de haber educado de mejor manera y eso no se hizo”, recalcó.

Respecto del costo para las AFP por no cumplir este rol, la secretaria de Estado se remitió al proyecto de pensiones del Gobierno, diciendo que contempla “permitir, por ejemplo, que las AFP puedan repartir utilidades entre sus afiliados (…) el permitir que existan ahora entidades sin fines de lucro que administren el 10% va a hacer que yo libremente pueda decidir si quiero estar en una entidad con lucro o sin lucro”, reafirmó.

