Diputado Flores llama a trabajar con organizaciones sociales para acuerdo de paz

Un fuerte llamado a la paz social, con el objeto de llevar a cabo profundos cambios y en conjunto con las organizaciones sociales, hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), tras participar en una reunión en La Moneda, junto al Presidente Sebastián Piñera y representantes de otros poderes del Estado y el Ministerio Público.

“Lo que corresponde es poner las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. No corresponde otra cosa, ya que todos los ciudadanos tenemos una comprensión cabal del movimiento social al que hay que darle respuestas concretas. Además, hay conciencia creciente de que se están perdiendo miles de empleos en las pymes y que se están dando señales evidentes de un estancamiento económico que puede llevar al país a un nivel de alto riesgo”, planteó.

La máxima autoridad de la Corporación indicó que, en este contexto de comprensión de lo que está pasando en Chile, “es necesario dar respuestas ahora”.

“Debemos separar el justo movimiento social de los actos vandálicos de terror. El tema es que, mientras no demos respuestas a las demandas sociales, no podremos atacar los hechos de violencia, es decir separarlos con claridad y sin ambigüedades”, evaluó.

El diputado Iván Flores dijo que en el estado crítico de situación que vivimos como país, “lo que cabe es dar una clara señal de paz” y buscar acuerdos en La Moneda, pero abriendo las puertas a los representantes del movimiento social. “De esa forma dialogar, dialogar y dialogar… no hay otro camino”, remarcó.

A juicio del presidente de la Cámara, eso se debe hacer ahora. “Es urgente buscar acuerdo con las fuerzas sociales. Invitar a los alcaldes; a la comunidad civil organizada como, por ejemplo, el mundo científico de pensamiento y que tiene rostros visibles. No hay más tiempo porque debemos llevar a Chile a un puerto más seguro de justicia social. Y, eso, se hace poniendo término a la economía del abuso. Hablo de las utilidades millonarias de las AFP, isapres y el sistema de bancos”, sentenció.

Según el diputado Iván Flores, los cambios no pueden ser solucionados en una Ley de Presupuestos, porque aquello dura solo un año y lo que se requiere es de modificaciones estructurales para mejorar las pensiones, la salud pública y el salario mínimo, entre otros temas.

“Lamentablemente, esos cambios no se están haciendo con la celeridad que se requiere. Debemos hacer cambios estructurales y tocar a las isapres y las AFP… hacer un esfuerzo nacional porque la brecha entre el sueldo más alto y más bajo debe acortarse. No cabe otra cosa que buscar un nuevo acuerdo nacional y no solo de los políticos, sino también de las organizaciones sociales que le van a dar sustento a un acuerdo”, comentó.

Agencia Uno