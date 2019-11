Plaza Italia amaneció con rayados a favor de Carabineros

View this post on Instagram

25.11.2019…. Hoy nuestros hermosos muros amanecieron así… estos 🤬🤬🤬🤬 quieren borrarnos y convertirnos en una gran comisaría… 💔 se que poblaremos de nuevo esta alucinante, lúcida, hermosa y necesaria galería… pero por la chucha que dan material y bencina para odiarlos más 💔💔💔🔥🔥🔥. . . . 📍Recorrido: Metro Salvador hasta la Plaza de la Dignidad. . . #telodigoalacalle #tuamigosiemre #hablemosdeestetica #elartefacho #artedederecha #🤢 #larevoluciondelos30pesos #lacallehabla #rayados #chiledesperto #vamoscompañeros #estamosunidos #estoreciencomienza #estorecienempieza #plebicitoahora #nuevaconstitucion #asambleaconstituyente #lacallehabla #chiledesperto #estoreciencomienza #pacosculiaos #nosomostucomisaria #porlachuchaquelosodio