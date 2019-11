Jorge Sharp tras protestas: "Lo sucedido en Valparaíso no tiene justificación, solo es destrucción"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, publicó anoche en su cuenta de Twitter un largo lamento por las violentas manifestaciones registradas ayer en el puerto y lo calificó como “uno de los días más duros desde que asumimos la alcaldía“.

A continuación, el mensaje del jefe comunal:

“Lo sucedido hoy en Valparaíso no tiene justificación. Solo es destrucción que no tiene relación alguna con las manifestaciones sociales. Interpusimos recurso de protección en favor de comerciantes para restablecer el orden público y evitar saqueos e incendios.

Son acciones criminales puras y duras que no tienen ninguna relación con las manifestaciones sociales, ni con las marchas ni las protestas pacíficas.

Los saqueos e incendios no tienen otro objetivo que dañar profundamente a Valparaíso. Verlo en el piso para que no nos paremos más. No me lo explico de otra forma.

Lo que más rabia e impotencia genera es que el libreto es el mismo de hace semanas. Lo hemos advertidos al gobierno nacional y regional en incontables ocasiones.

1. Despliegue gigantesco de recursos y funcionarios policiales, con mucha planificación, para reprimir la manifestación masiva y pacífica de hoy.

2. Despliegue muchísimo menor de recursos y funcionarios policiales, sin planificación previa aparente, en determinados lugares para evitar los saqueos e incendios. Hemos advertido decenas de veces a las autoridades respectivas cuales son los lugares, como la calle Condell.

Hemos hecho de todo. La municipalidad como institución, funcionarios municipales arriesgan su integridad. Hemos propuesto -y lo seguiremos haciendo- una y otra vez decenas de acciones para poner fin a estos hechos. Seguiremos haciendo todos los llamados, como desde el inicio de las manifestaciones, a condenar y rechazar estos hechos, a manifestar pacíficamente, a cuidar Valparaíso.

No nos cansaremos y seguiremos luchando por nuestro Valparaíso. Para eso utilizaremos todas las herramientas que existan.

Acabamos de interponer un recurso de protección por las graves afectaciones a las garantías constitucionales de comerciantes, derivadas de la ausencia de orden público, para que los tribunales de justicia ordenen un actuar distinto al que existe el día de hoy a los responsables de la seguridad social”.

Aton Chile.