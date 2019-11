Director de la PDI: "Cuando se ataca a un policía y responde, eso no es violación a los DD.HH."

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, aseguró que la institución ha trabajado en el marco de la legalidad en el control del orden público durante las manifestaciones.

Tras la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives, la autoridad policial señaló que la PDI está preparada para actuar en estos casos de desórdenes en la ciudad, sin embargo, precisó “en todos los países del mundo las policías están preparadas para que un porcentaje de la sociedad salga a cometer delitos, no para que salgan así como ha sido en Chile“.

Espinoza dijo que los detectives cuentan con elementos disuasivos y armas letales para actuar, pero que estas últimas solo se usan cuando “sean defensa de nuestra integridad física o con terceros, siempre en legítima defensa. No vamos aceptar que nadie nos ataque y quedarnos de manos cruzadas, porque el país requiere que actuemos como corresponde en el marco de la legalidad”.

Consultado por las denuncias de violación de DD.HH., el director de la institución respondió que muchas de ellas no tienen fundamento e indicó: “Cuando a un policía se ataca y el policía responde, eso no es violación a los DD.HH., tajantemente eso no es violación a los DD.HH., es defender a él y si integridad, y también a sus compañeros y gente inocente que puede estar alrededor”.

“Nosotros no hemos violado los DD.HH., porque estamos comprometidos con los DD.HH.”, aseguró.