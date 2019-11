Presidente del Colegio de Profesores tras reunirse con el ministro Blumel: "No estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente"

Representantes de la Mesa de Unidad Social se reunieron esta mañana con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a quien exigieron de parte del Gobierno una respuesta concreta a las demandas sociales antes de iniciar cualquier diálogo.

Con un vendaje en el ojo izquierdo, para solidarizar con los heridos por trauma ocular en las manifestaciones, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que las demandas apuntan a una asamblea constituyente y una agenda social consistente en salario mínimo de $500.000, empleo, pensiones similar al ingreso mínimo, y salud y educación garantizadas.

“Hemos sido muy claros que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, no es ese nuestro ánimo, son ellos los que tienen que dar respuesta ahora a los planteamientos. Nosotros valoramos este primer diálogo, pero en esos términos, no hay disponibilidad nuestra para cosas escondidas, reservadas, queremos absoluta y total transparencia“, enfatizó.

“Va haber paz social en Chile en la medida que haya justicia social, eso es lo que se necesita como tarea inmediata y que dejen de reprimir a los legítimos manifestantes. Se arrancan de los narcos, se lo dijimos así, dicen que no pueden con ellos y reprimen a la gente pacífica, a una pobladora esperando micro le revientan la cara con una bomba lacrimógena, eso es inaceptable“, añadió.

Por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, indicó que “lo que el ministra solicita es que efectivamente se pueda iniciar un proceso de diálogo, y lo que hemos dicho es que esperamos una respuesta concreta al pliego de los trabajadores y trabajadoras que presentamos el 5 de noviembre“.

Además de Figueroa y Aguilar asistieron representantes del Colegio Médico, Movimiento + AFP, de pobladores y otras organizaciones de las más de 100 que adhieren a la Mesa de Unidad Social que ha convocado a las manifestaciones en Plaza Italia.

