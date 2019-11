Presidente del Colegio de Profesores critica a las fuerzas políticas: "El Frente Amplio tampoco ha estado a la altura"

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó a toda la clase política por igual, incluidos los gobiernos anteriores al del Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder gremial señaló que “para nosotros, a diferencia de la élite, no fue sorpresa el estallido social. Las organizaciones sociales hace mucho tiempo que venían diciendo que acá se estaba incubando una grave crisis social, porque había mucha injusticia, abusos, arrogancia y maltrato por parte de esta élite”.

“Para ellos fue una sorpresa porque justamente eso es su reflejo de que no entienden nada lo que está pasando y estaban tan extasiados en su autocomplacencia allá arriba, que tenían idea de lo que estaba pasando del medio hacia abajo”, agregó.

Esta reflexión, la hizo un día después de la reunión de la Mesa de Unidad Social con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en La Moneda, en la que los profesores forman parte. Según describió Aguilar, fue una reunión “franca por parte nuestra” y que, a ratos, incluso fueron “crudos” para manifestar sus puntos de vista”.

En sus planteamientos, dijo, “en algunas cosas nos encontraron razón, cuando les dijimos que aquí habíamos tenido una élite arrogante y eran parte importantísima y central, y obviamente, son los que han gobernados estos años: una élite arrogante que tenía un menosprecio al mundo social. En esos términos se lo dijimos, me parece que tuvieron que asumirlo no más, no nos rebatieron mayormente”.

Si bien el dirigente criticó el actuar del actual gobierno, “los otros tampoco están incólumes de todo esto. También son muy responsables de muchas de las cosas que se cuestionan que se gestaron en gobiernos anteriores, no en este. No nos perdemos, sabemos muy bien que hay un duopolio y lo voy a decir con la misma franqueza, incluso hasta esta tercera fuerza del Frente Amplio, tampoco ha estado a la altura ni ha dado el ancho en este cuadro, a pesar que con ellos hemos tenido mejor diálogo desde el mundo social”.

“Pero en general, la clase política no ha estado dando la altura ni el ancho”, añadió.

Consultado por qué siguen manifestándose, a pesar de los anuncios de la “agenda social” del Ejecutivo y el acuerdo por una nueva Constitución, Aguilar señaló que existe “trampa y letra chica”. Por ejemplo, según él, “si usted no está en una maquinaria partidista, difícilmente va a poder salir elegido en esa Asamblea Constituyente”, pues como está configurado el sistema es similar al partidiario actual. “Nuestro papel es empujar, cuestionar, hacer la crítica para que eso avance”.