BID prestará US$ 48 millones para modernizar Carabineros y la PDI

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 48 millones de dólares para financiar un plan de modernización de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El BID destacó en su sitio web que el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Pública en Chile tiene un costo de US$ 96 millones, por lo que la otra mitad será costeada por el Estado.

Este plan tiene por objetivo “contribuir a la reducción de los robos con violencia y mejorar la capacidad de gestión de los delitos e incidentes cibernéticos en Chile”.

Además, el BID detalló que los objetivos específicos son: mejorar la capacidad policial para prevenir e investigar los robos con violencia en la Región Metropolitana (US$ 46 millones); disminuir las conductas antisociales y delictivas en jóvenes (10 -17 años) en comunas priorizadas de la RM (US$ 17 millones); y mejorar la capacidad del Ministerio del Interior para gestionar los incidentes cibernéticos (US$ 27 millones).

Finalmente, dentro de los antecedentes el proyecto se especifica que este tiene un plazo de 5 años para su ejecución, y que estará a cargo la Subsecrertaría de Interior.