Dolmestch tras despedida: "La policía se está sintiendo con los brazos amarrados, no se atreven a actuar"

En su despedida del Poder Judicial, el expresidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch se mostró preocupado por la contingencia, luego del estallido social. “Estamos exagerando con sacar a Carabineros de las facultades que tiene para poder imponer el orden. Creo que la policía se siente un poco reprimida”.

Sin embargo Dolmestch fue claro en castigar a los que cometen excesos. “Si hay alguien a quien se le ha pasado la mano, la justicia los va a castigar” Sin embargo, “la policía se está sintiendo con los brazos amarrados, no se atreven a actuar”.

Para el ex Supremo ha contribuido a esto las órdenes de no innovar, que prohíben el uso de perdigones. “Y también el ánimo internacional de proteger los derechos humanos en la individualidad. Nosotros estamos viviendo una emergencia, que es una cosa peligrosa, porque si no vamos a tener de nuevo un pronunciamiento militar o una guerra civil. Eso, es mucho peor. Los políticos tienen que repensar aquello y no cortarle los brazos a la política”, señaló a El Mercurio.

Para Dolmestch el Poder judicial tiene un gran responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país, ya que debe ser parte de la solución y no en la creación de problemas. “La gente debe saber que el Poder Judicial debe decidir aquello, que el derecho protestar tiene un límite, y el derecho a reprimir, también tiene un límite”.