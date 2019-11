Metro retrasará en 1 año obras de las Líneas 7, 8 y 9 por reparaciones en la red

El martes pasado, el presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, expuso ante la comisión que analizó la Acusación Constitucional en contra del ex-ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En la oportunidad, mediante un documento, de Grange informó que las obras y puestas en marcha de las futuras Líneas 7, 8, y 9, junto a la extensión de la L4 del tren metropolitano, se postergarán en un año.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la medida apunta a liberar recursos de estos proyectos, para destinarlos a las reparaciones que deben realizarse a las estaciones de la red que resultaron dañadas desde mediados de octubre pasado.

De esta forma, la Línea 7, que unirá Renca y Las Condes, comenzará a funcionar en noviembre de 2026, 11 meses después de lo planificado.

Por su parte, la Línea 8, entre las comunas de Providencia y La Florida, inicará sus operaciones 12 meses después de lo presupuestado, en abril del año 2028.

Asimismo, la Línea 9, que conectará Santiago y La Pintana, comenzará a transportar pasajeros en febrero de 2028, un año después de lo estipulado inicialmente,

Con respecto a la ampliación de la Línea 4, desde la Plaza de Puente Alto hasta el sector de Bajos de Mena, este proyecto también se postergará 12 meses.

Metro explicó que en las reparaciones de la red deberá invertir: US$ 227 millones en sistemas (eléctricos y de regulación de trenes); US$ 42 millones en compra de trenes dañados; y US$ 106 millones en obras civiles para recuperar las estaciones afectadas.

De acuerdo a lo proyectado por la empresa estatal, las reparaciones deberían finalizar en el último trimestre del año 2020, con la habilitación de las estaciones más dañadas de las Líneas 4 y 5 del tren metropolitano.