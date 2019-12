Exigen cierre de Clínica Dávila por condicionar atención a pago previo

El senador Guido Girardi (PPD), autor de la ley que prohíbe uso de cheque en garantía como condicionante en atención de salud, junto a familiares de pacientes, denunció que la Clínica Dávila exige el depósito previo de dinero en efectivo antes de atender al paciente, incluso en casos de urgencia.

Por ello, el senador anunció que pedirá a la Superintendencia de Salud que obligue a la clínica a devolver el monto exigido, así como el término de registro del recinto asistencial “porque las multas son irrisorias y deben tener un castigo ejemplificador”.

Además, señaló que apoyará a las familias afectadas en la presentación de un recurso de protección y de acciones civiles contra el establecimiento de Salud.

TESTIMONIOS

En la mañana del 14 de agosto pasado María Teresa Buffo Farías de 92 años sufrió una caída, se golpeó las costillas y quedó con dificultad para respirar. Su hija, Silvia Marcos, recuerda que “ella tiene Fonasa y la llevamos a la urgencia de la Clínica Dávila. La evaluaron y dijeron que había que hospitalizarla en la UCI y debíamos depositar tres millones de pesos en efectivo. Si no, teníamos que contratar una ambulancia particular para llevarla a otro lado. Somos una familia grande y unida y logramos juntar sólo dos millones por lo que a las 20 horas la ingresaron a una sala común. No teníamos idea lo de la ley de urgencia”.

El 28 de noviembre pasado María Cecilia Andrade Pérez de 58 años llegó hasta la urgencia de la misma clínica con una grave infección renal. Su hija Magdalena recuerda que “renales le hacen exámenes y me dicen que estaba complicada y que debe quedar hospitalizada, pero antes debes ir a recaudación para ver como cancelar. Yo le digo pero si es una urgencia, me responden que debo tener $ 992. 000 en efectivo o sino le iban a dar el alta… y eran las cuatro de la mañana”.

“Por estas situaciones de abusos hay tanta indignación en este país. Hicimos la ley que prohíbe el cheque en garantía y la ley de urgencia que obliga a atender de manera gratuita hasta que el paciente es estabilizado y puede ser derivado, pero no las respetan y prefieren pagar las multas porque los montos son irrisorios”, expresó el legislador.

El parlamentario indicó que “haremos una presentación en la Superintendencia de Salud para pedirle que clausure esta empresa que ya cuenta con un prontuario de irregularidades similares, por lo que queremos que paguen la multa y se les termine el registro”.

“También vamos a presentar un recurso de protección y apoyaremos a estas familias en una demanda civil porque aquí hay daño moral por el dolor, la frustración y la rabia de tener que mendigar para salvar la vida de un ser querido”, sostuvo.

El senador sentenció que “tal vez muchas familias no lograron conseguir el dinero y el paciente falleció. Por eso solicito a todos quienes han tenido problemas similares con esta clínica, que nos hagan llegar los antecedentes para actuar por el bien de la sociedad chilena y terminar con este tipo de abusos que indignan y que son intolerables”.