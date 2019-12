Mulet critica la ANFP: "Toma decisiones económicas por sobre lo deportivo"

El diputado y presidente de la Comisión de Deportes, Jaime Mulet, criticó la decisión de la ANFP de cerrar el campeonato impidiendo el ascenso del legítimo campeón de la Primera B, Santiago Wanderers, y “asegurando en Primera” a la Universidad de Chile, “básicamente por plata”.

“Esta es una decisión de nuevo de orden no deportivo, que define una situación deportiva, donde sin duda lo más grave es que define por secretaría que el legítimo campeón de la primera B no pueda subir a la Primera A”, dijo el parlamentario.

En este sentido, Mulet recalcó que “sin duda lo más grave es la situación que le afecta a Santiago Wanderers, eventualmente a Deportes La Serena, y la situación que beneficia no descendiendo a Iquique y directamente también a la Universidad de Chile ya que no estaba salvado, sino que técnicamente tenía el mismo puntaje que Iquique para descender, y Deportes Concepción. Y Hasta San Marcos de Arica que estaba para ascender desde la Segunda a Primera B”.

“En todas estas decisiones en que no prima el deporte, y estamos hablando de deporte competitivo profesional, obviamente contradicen en la esencia la práctica del este, son decisiones administrativas donde normalmente los intereses que se mueven son los económicos, son las platas, es lo más parecido a una cocina como las que se critican en el Parlamento, donde quienes no juegan futbol, osea los dueños de los clubes, los que buscan ganar dinero con el futbol, son en definitiva los que toman decisiones con el interés económico de por medio”, agregó Mulet.

El parlamentario calificó la situación de grave y que le recuerda lo que le pasó a Deportes Vallenar, “equipo que también por una decisión administrativa de Arturo Salah en esa época -más autoritaria pues fue el directorio ni siquiera el consejo de Presidentes-, deciden en definitiva bajar a Deportes Vallenar, campeón de la Segunda y le impiden ascender a la Primera B, y eso obviamente también fue grave”.

En la misma línea, el diputado recordó que tras lo de Deportes Vallenar, “hicimos la comisión investigadora, que reveló que la ANFP tiene una serie de carencias y abusos en su estructura, dinámica y organización jurídica, donde el Estado entrega mucha ayuda, y donde el bien público no está debidamente resguardado, y si bien es cierto, ha habido un esfuerzo en el último año por parte de Sebastian Moreno en controles interno, en mejorar los sistemas de compras, en la acreditación de los equipos, que reconocemos, en esta decisión en que había que ir al hueso, ha operado una especie de cocina”.

Mulet, finalmente insistió en que “todas estas decisiones en palabras simples son por plata”, y adelantó que como Presidente de la Comisión de Deportes, citará a la ministra del ramo, Cecilia Pérez, para que de a conocer la opinión del estado al respecto.

“Para Wanderers subir a Primera A es importante, es plata, y para Iquique o para la U no bajar es mucha plata que hay de por medio, lo mismo para San Marcos, entonces creo que habían caminos deportivamente más idóneos para poder tomar una decisión así, por eso que he decidido citar a la Comisión de Deportes a la ministra Cecilia Pérez, para ver la opinión del Estado en esto, del gobierno, no hay que olvidarse que en todas estas decisiones no está presente la defensa del interés público, ni del público, sino más bien hay otros intereses, y resulta que el Estado coloca los estadios, la frecuencia de televisión concesionada que tiene un canal donde se genera el dinero, la gente paga sus entradas para ir al estadio, y quién los defiende”, concluyó.

Aton Chile.