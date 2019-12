Suspensión de peregrinación a Lo Vásquez no está zanjada: Se espera 1 millón de personas

Como cada 8 de diciembre se celebra el fin del Mes de María con la Peregrinación a la Virgen de Lo Vásquez a la comuna de Casablanca en la Región de Valparaíso, lo que este año se evalúa a raíz del estallido social por temas de seguridad.

En conversación con el periodista Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura, el párroco Andrés Valenzuela confirmó que hay una “confusión” por la “suspensión de la peregrinación que se entiende como caminar y es lo que la autoridad está evaluando aún, que es distinto a lo que el Santuario ya está dispuesto para recibir a aquellos peregrinos o fieles que de distintas formas pueden llegar hasta el Santuario”.

“El peregrino -y a eso nos invita esta fiesta y como decía usted es importante para Chile- llega al Santuario. Quizás por la contingencia de este año no es lo esperado pero los peregrinos van a llegar porque así lo han manifestado“, indicó.

Respecto a la prohibición de caminar hacia el Santuario de Lo Vásquez, el párroco dijo que “eso tendrá que verlo la autoridad regional en atención a lo que también lo que la autoridad de seguridad le vaya indicando y colocar también todas las facilidades para que los peregrinos puedan llegar al Santuario”, aseguró.

El problema sería la falta de Carabineros para resguardar el orden y seguridad de los transeúntes y el acceso a la Ruta 68. En ese contexto, el párroco dijo que “esperemos que lo que la autoridad regional responda y en razón de eso hemos hecho la invitación a los peregrinos que ellos evalúen, en su criterio, si están las condiciones para llegar acá o si pueden venir en otro momento; pero no podemos decidir por el peregrino, porque en su relación que tiene con la Virgen él tendrá que decidir aun cuando la autoridad y yo desde mi humilde lugar puedan motivarle a otra cosa”.

“Pidamos a la Virgen que todo transcurra en paz”, cerró el sacerdote.

El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, acotó que “quien está a cargo del ordenamiento de toda esta fiesta es la Gobernación y la Intendencia. Nosotros como municipio no estamos a cargo de cerrar la Ruta 68 ni de cortarla, no nos corresponde a nosotros. Tuvimos una reunión el jueves con la Gobernación, Carabineros, con todos, e inicialmente se llegó a la conclusión que no se cortará la carretera”.

“En la situación que estamos viviendo en el país, falta de seguridad que hay en la calle, imagínese una fiesta en que llega un millón de personas. Es complicado mantener el orden en años normales, imagínese en las condiciones en que estamos. Pero todavía no se nos confirma. Existiría la posibilidad de cerrar la carretera para que la gente pueda peregrinar como lo hace todos los años“, aseveró e indicó que quizás se necesiten Carabineros de otras comunas.

En lo práctico, el alcalde Martínez dijo que “no vamos a dar permiso a vendedores ambulantes porque no queremos ser los responsables si se produce algún problema”, además del problema de la contaminación que queda en ese sector de la carretera.

Este martes se daría a conocer definitivamente el plan para este domingo 8 de diciembre.