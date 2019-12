Un terrible accidente se produjo en la ruta que une Antofagasta con Taltal, a tres kilómetros de Paposo, luego de que un bus de la empresa Turbus se desbarrancara en la noche del domingo, dejando a 21 personas fallecidas.

En tanto, los lesionados fueron 20 personas y entre ellos estuvo Yamir Carmona, quien reveló detalles de lo sucedido en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

Según las declaraciones de Yamir, se salvó milagrosamente de la muerte, a pesar de hacer todo lo contrario a lo que dice la ley con respecto al uso del cinturón de seguridad.

“Generalmente todos estos buses bajan a exceso de velocidad. Yo viajo cada dos semanas y generalmente siempre es lo mismo; el olor a balata es fuerte porque bajan muy rápido”, aclaró Carmona.

A esto agregó que despertó por el movimiento del bus, “y lo primero, cuando despierto, era el olor a balata y muy fuerte. Y traté de dormir porque como siempre pasa lo mismo y disminuyen la velocidad, pero este (bus) iba muy rápido”, relató.

Posteriormente explicó que “lo que más recuerdo es que venía el auxiliar informando que por favor se pusieran el cinturón. Yo, con mi experiencia que tengo, porque estuve en bombero… no sé si para la gente estará bien o mal, pero yo me saqué el cinturón y me metí bajo de los dos asientos -porque iba solo- y me sujeté de los fierros de abajo, para que así pudieran protegerme los dos asientos, de adelante y atrás, y me hicieran como una columna que me imaginaba que cuando el bus volcara iba a proteger mi cuerpo“, sostuvo.

A los segundos, en el momento en que el auxiliar insistía a las personas que se colocaran el cinturón, Carmona observó en qué circunstancias se encontraban, pero el desbarrancamiento era inminente, según relató.

“Yo veo que estamos como a unos 300 metros de una salida de emergencia y el señor conductor nunca aprovechó esa salida y siguió de largo. Y cuando veo que estamos a punto de impactar, me metí abajo y me sujeté lo que más pude de los fieros y, como les digo, la columna de los asientos me protegió y gracias a Dios estoy vivo. Fue un milagro”, dijo.

Tras esto, Carmona explicó que se dio cuenta de poco que estaba en el suelo, y con mucho esfuerzo logró salir y avanzar hasta conseguir señal en su teléfono.

“Me corría entre sangre, aceite, no sabía, porque estaba muy oscuro, nunca miré hacia atrás tampoco, quería avanzar por mi instinto de sobrevivencia”, contó.

“Caminé 700, 800 metros y recién en ese momento había cobertura. Llamé a mi señora, ella obviamente se puso nerviosa y yo le dije que avisara a la gente que correspondía“, siguió relatando.

Posteriormente el afectado contó que lo llamaron desde el hospital de Taltal para verificar la información sobre la cantidad de pasajeros y los posibles fallecidos.

Finalmente el sobreviviente explicó que fue ayudado por familiares que llegaron hasta el lugar donde él se encontraba, quienes lo trasladaron inmediatamente a un establecimiento hospitalario.

Revisa sus declaraciones acá: