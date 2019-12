La cabo segundo de Carabineros de Fuerzas Especiales, María José Hernández, interpuso una querella contra quienes resulten responsables por lanzarle una bomba molotov, por el delito de homicidio frustrado, mientras cumplía labores en Plaza Italia el 5 de noviembre.

La carabinera, quien resultó con quemaduras de segundo grado, ingresó la querella en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, representada por el abogado Jorge Martínez y acompañada del el general (r) de Carabineros Julio Pineda.

Según consignó El Mercurio, la funcionaria relató que “en el momento que me impactó la molotov la verdad es que no sentí tanto por mi casco. Sentí un pitito en el oído. Me desesperé cuando vi el fuego, y gracias a mis colegas, que son mi familia, me salvaron la vida, gracias a Dios”.

Agregó que el incidente “se trató de un ataque cobarde a mí y a mi colega”, refiriéndose a la otra funcionaria herida, Abigail Aburto.

Pese a la gravedad del asunto, la cabo Hernández señaló que “no me daría miedo volver a Plaza Italia. Es mi trabajo. Es lo que yo hago”.

“Claramente, esta persona no identificada, al lanzar la bomba molotov, quería que yo o cualquiera de nuestros compañeros perdiera la vida, o al menos resultara con un grave daño”, aseguró.