Ministro Moreno explica acuerdo con autopistas y No+TAG: Cambio en tarifas y condonación a deudores

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, explicó extensamente el acuerdo al que llegó con las autopistas y los representantes del movimiento No+TAG liderados por Andrés Alarcón en conversación con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

“Han sido semanas, más de un mes, es difícil para todos quienes están en una posición de autoridad o alguna responsabilidad pública, eso darlo por descontado; pero por otro lado creo que también viendo solamente la parte positiva -porque negativa hemos visto tanta en estos días de destrucción, de violencia que no estábamos acostumbrados- pero también en estas conversaciones con personas que piensan distinto, que han ejercido un grado de movilizaciones y de problemas con otras personas, hemos aprendido, porque hay que ir a mirar cuáles son los problemas y de ahí surgió lo que hemos hecho estos días de llegar a un acuerdo una vez que todos podemos ver la visión que tienen las otras personas“, inició el ministro Moreno.

“Hay cosas que no estaban bien hechas, que siguen ahí, que nadie las resuelve, y que muchas veces la sienten los usuarios y las demás personas no saben que existían”, confesó.

CÁLCULO DE TARIFA

Respecto a los cambios, el primero es la forma en que se calcula la tarifa lo que “inició mucho antes de que hubiera el estallido social en Chile y es que cuando estas autopistas se hicieron hace 20 años atrás se les puso un valor con un crecimiento de ese valor que es muy pronunciado durante cada año, 3,5% más el IPC todos los años”.

Moreno agregó que “han pasado más o menos 20 años de uso de estas autopistas y por lo tanto están más de 80% real más cara y a eso se suma que hay muchos más autos y más congestión y la gente ya se acostumbró a tener esta infraestructura que en ese minuto era muy novedosa y muy útil, pero hoy día la gente ya lo tiene asumido, incorporado, no es novedosa y está empezando a crear un problema serio y lo que hicimos fue modificar y ya no va a subir, no solo el año 2020, sino que del 2020 y todos los siguientes. Más o menos le quedan unos 15 años. De ahí en adelante las autopistas se van a mantener en términos reales, o sea subiendo solamente por IPC y este costo no va a seguir aumentando como costo de los ingresos de las personas”.

MOTOS

Otro tema afecta a los usuarios de las motos, ya que hasta ahora en las carreteras urbanas de Santiago “pagan lo mismo que los autos”, indicó el Ministro.

“Esto es una aspiración de muchísimos años de las personas que tienen moto que dicen ocupo menos espacio, causo menos congestión, causo menos desgaste de las autopistas, ¿por qué tengo que pagar lo mismo?… y es algo que no se había corregido. Entonces hemos llegado a un acuerdo con las autopistas que a costo de las autopistas -y hay que reconocer el aporte porque no hay gasto del Estado de Chile- van a cobrar la mitad de lo que cobraban hasta ahora y eso a cambio de una sola decisión: que la moto ocupe TAG“, indicó. Esto ayudaría a evitar la evasión en las autopistas.

MULTAS

“Este es el problema más serio y no se le dio la atención debida. Este es un problema de la política que no respondió a tiempo”, aseveró el secretario de Estado.

“Las personas que no tienen TAG o su TAG está inhabilitado cuando ingresa a la autopista queda debiendo. Por otro lado, la Ley del Tránsito castiga con una multa bastante elevada de 50 mil pesos por ingresar a una autopista sin el TAG o con el TAG inhabilitado. Eso en su origen se pensó para que fuera una multa de una por día y como quedó redactado y como se ha aplicado todos estos años, quedó como una multa por cada carretera que la persona ocupa. Entonces si una persona va de un lugar a otro con todos los viajes que uno hace, puede tener seis multas que son 300 mil pesos… al día. Y puede ser más. Se produjo una inflación enorme de esto”, explicó.

Para ilustrar, Moreno dijo que “el número de parte son 2 millones de partes por año, estamos hablando de una cosa enorme. En los últimos años esto ha oscilado entre 120 mil y 200 mil vehículos que son afectados por esto”. Además, se todas esas multas, paga “el 12% a 13% de las personas. Y como no pagan, porque son montos enormes, no pueden sacar patente. La sanción de eso, no pueden sacar el permiso de circulación. Tenemos gente que no puede usar su vehículo, que anda ilegal o que va a otra Municipalidad a sacar la patente y se presta a irregularidades. Es un problema enorme”.

Entonces, el cambio será a que las personas “no es un perdonazo, tienen que pagar la multa igual, no es que no vayan a tener multas, pero van a tener multas razonables“.

“Estamos haciendo dos cosas: uno, hacia adelante que sea una multa por día. Se votó por unanimidad en la Cámara, pasó al Senado. ¿Qué hacer con el resto que ya tiene la deuda? Bueno, deberá pagar el 20%, que igual es una multa enorme, igual sigue siendo una multa importante, le damos facilidades para que lo haga”, aseguró.

De esta forma las personas se deben acercar a la Municipalidad respectiva y podrán pagar su deuda hasta en 24 cuotas sin intereses. Desde que se inicia el pago se podrá pagar la patente y regularizar su situación.

La condonación del 80% vendrá después, una vez que se termina de pagar la cuota número 24. En carretera si es mucha plata, se podrá hacer hasta 36 meses, sin intereses.

TARIFA PLANA

Consultado por Pedro Carcuro por una de las demandas del Movimiento No+TAG, el ministro Moreno dijo que “es muy difícil cambiar (el tener tarifas normales y de horario punta)”, ya que “está en los contratos”.

Pero sí lo que se podrá cambiar es para aquellos que pasan el día en la carretera -como buses y camiones- en que se dispondrá un sistema de cliente frecuente, “permitiendo que paguen un pase diario, que es un monto fijo, usando la carretera al menos 15 veces al mes. También se dispondrá de precios por volumen, es decir, desde una cierta cantidad de viajes comienza a recibir un descuento”.

“Hay avances en buses y camiones que son personas que viven de esto y tendrán un alivio en esta materia si hay una carretera específica que están ocupando mucho“, sentenció el Ministro de Obras Públicas.