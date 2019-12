El sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 lideran las patologías crónicas en Chile y todas estas enfermedades van en aumento.

Al respecto, la doctora Eliana Reyes, nutrióloga del programa de Obesidad y Diabetes de Clínica Universidad de Los Andes habló con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

“Ha sido un continuo crecimiento del problema de la obesidad en nuestro país y la obesidad conlleva otras patologías, por ejemplo la diabetes. La diabetes generalmente es una consecuencia de una obesidad en personas predispuestas; hipertensión, si la persona come mal, no hace actividad física, come mucha sal, también está más propensa a la hipertensión; y el síndrome metabólico es un síndrome que agrupa a varias de estas patologías… es una avalancha que se nos viene encima como país y tenemos que tomar medidas drásticas, no hacer una dieta, sino que empezar ya”, afirmó.

“Es un problema cultural que tiene consecuencias médicas, pero es un tema cultural porque la gente ya sabe lo que tiene que hacer, lo que pasa es que no lo hace, no lo implementa“, continuó.

Ejemplificó con que “uno sigue viendo a mamás que compran a los niños colaciones que tienen mucha grasa, mucha sal. Habría que ir como uno por uno diciéndole ‘córtala con comprar esto’. La gente se deja llevar por el marketing”.

Respecto a los deportistas, la doctora dijo que “les han dicho que como queman tantas calorías pueden comer lo que quieran pero no es así. Se echan a perder el colesterol, están más propensos a la diabetes. Nadie por muy delgado que sea o mucho deporte que haga debería comer comida chatarra. Hay un factor cultural y de tiempo. La ciudad es extensa, la gente recorre la ciudad y la señora llega agotada a cocinar en ese momento. Entonces, es más fácil encargar” a los delivery.

Por último llamó a educarse al respecto y a hacer los cambios desde abajo, “de los niños hacia los abuelos”.