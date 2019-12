COP25: Subsecretario Domínguez encabezó celebración del Día del Transporte

Este viernes en el Pabellón de Chile se celebró el Día de Transporte, encabezado por el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, en el marco de la COP25.

“En Chile, el 25% de los gases de efecto invernadero provienen del Transporte”, comentó Domínguez. Por su parte, el Ministro de Fomento, Responsable del Transporte y de las Obras Públicas de España, José Luis Ávalos, indicó que “el sector del transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que en España supone el 27% de las emisiones”.

El Día de Transporte busca alentar la acción climática de los distintos actores del sector y comprometer las naciones con Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) más ambiciosas a nivel global.

Muchos países latinoamericanos han presentado Contribuciones Nacionalmente Determinadas con metas de mitigación sustanciales y han identificado al transporte como un sector importante para acciones de mitigación. Sin embargo, la primera generación de NDC de América Latina en general carece de un enfoque integral en transporte.

La región necesita estrategias de descarbonización más audaces y debe aumentar la ambición en los sectores de transporte para alcanzar los objetivos de mitigación.

Existe la necesidad de una mayor participación de los Ministerios de Transporte en la formulación de las NDC.

Las Partes firmantes del Acuerdo de París acordaron que la actualización de las NDC deberán presentarse al menos entre 9 y 12 meses antes de la próxima reunión de las Partes (COP 26) que se desarrollará en Noviembre de 2020. Esto permitirá mejorar la transparencia y la comprensión, facilitando la preparación de un informe de síntesis. Esto significa que las NDC actualizadas deberían presentarse en marzo de 2020.

“Esta realidad encierra una verdad indiscutible: no será posible alcanzar los objetivos climáticos a los que nos hemos comprometido, si no conseguimos reducir las emisiones del transporte. Por su propia naturaleza y dimensión, por su complejidad, el transporte es un sector con no muy buena proyección en la reducción de sus emisiones a futuro”, agregó Ávalos.

El subsecretario Domínguez concluyó que “en septiembre pasado, en la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York, Chile junto a otros 77 países se comprometieron a ser carbono neutral para el año 2050. Chile tomó la decisión de avanzar firmemente en la electromovilidad. Esto se está materializando a través de dos ejes: la Introducción de buses eléctricos, de alto estándar, y un agresivo plan de desarrollo de Metro, Metrotren y trenes de cercanía, conocido como el programa ‘Chile sobre Rieles’”.

Agencia Uno