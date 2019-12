Instituto Nacional e INBA quedan con vacantes al no haber suficientes postulantes

El Instituto Nacional (IN) y el Internado Nacional Barros Arana (INBA) no llenaron por completo los cupos ofrecidos para sus cursos del 2020.

Según publicó El Mercurio, el IN no logró completar los 600 puestos ofrecidos séptimo básico, quedando 112 puestos disponibles, ya que apoderados rechazaron el colegio que se les asignó en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) o no hubo postulantes.

En tanto, en el INBA quedaron 162 cupos libres, tanto para séptimo básico como para primero medio.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, indicó que esto pasó porque los padres “están optando por rechazar la violencia y la suspensión de clases”.

“Se ha transformado en una alternativa más atractiva para ellos los liceos Bicentenario o aquellos que no perdieron ni un solo día de clases durante el paro del Colegio de Profesores, que son los que concentran un alto número de las postulaciones de este año”, añadió la secretaria de Estado.