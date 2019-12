Comienza juicio contra ex canciller del Arzobispado de Santiago por abusos

Para hoy está fijado el inicio del juicio oral en contra del ex sacerdote y ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo (57), quien está acusado de cuatro delitos de abuso sexual de menores y uno de estupro (penetración no consentida).

La apertura del juicio está programada a las 9 horas, en el Séptimo Tribunal Oral Penal de Santiago. En su acusación contra Muñoz Toledo, la Fiscalía Regional de O’Higgins pidió cuatro penas que superan los 40 años de cárcel.

El ex canciller fue formalizado el 13 de julio de 2018, y ese mismo día quedó en prisión preventiva hasta el 21 de septiembre del mismo año, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua le concedió el arresto domiciliario nocturno, que cumple en la casa de su madre en la comuna de Macul de la capital.

El 18 de noviembre pasado, el papa Francisco impuso la dimisión del estado clerical a Muñoz Toledo por los delitos de abuso sexual de menores. El caso tiene complicado al cardenal Ricardo Ezzati, ya que se le imputa un supuesto ocultamiento de los abusos de Muñoz Toledo.

Aton Chile