Víctimas de trauma ocular: “El Gobierno se ha lavado las manos”

Este lunes la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera recibió a los últimos invitados para entregar antecedentes respecto de la eventual responsabilidad política del mandatario en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde el inicio de la movilización social.

A la cita asistió la Coordinadora de las Víctimas de Trauma Ocular, quienes expusieron algunos de los casos donde jóvenes fueron cegados, ya fuera por balines o por bombas lacrimógenas disparadas a los rostros por Carabineros.

En ese marco, Marta Valdés, vocera de la coordinadora y madre de un joven de 17 años que perdió su ojo por una lacrimógena, detalló que no ha existido acercamiento por parte del Ejecutivo tras la pérdida de visión de su hijo.

“En absoluto el Gobierno se ha acercado, ninguna autoridad, ningún ministro, para a hablar ni con las víctimas ni con la coordinadora y efectivamente tampoco se está haciendo responsable de lo que significan los gastos médicos y el daño que se produjeron”, señaló Valdés.

En la misma línea, agregó que “hoy sentimos que el Gobierno se ha lavado las manos y no se está haciendo responsable y no vemos ninguna voluntad de hacerse responsable ante estas violaciones de los Derechos Humanos. Por eso lo que pedimos como Coordinadora es verdad, justicia, reparación, pero además ingresaremos una querella contra el Presidente, porque él es el responsable”.

La vocera de la coordinadora agregó que “nosotros no vamos a poder encontrar quienes fueron los que dispararon a nuestros hijos y familiares, pero sí sabemos quienes son los responsables de las órdenes. Aquí Carabineros no se mandan solos, ellos accionan a través de órdenes y esos quienes dieron las órdenes tienen que hacerse responsables. No vamos a dejar que esto se deje en la impunidad”.

El próximo miércoles la comisión revisora votará el informe y el jueves se realizará la votación en la Sala de la Cámara de Diputados, en una sesión que comenzará a las 10:00 horas.

Agencia Uno