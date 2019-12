El Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, dio a conocer detalles de la investigación que se está llevando a cabo por la desaparición del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con 38 pasajeros a bordo, en el Mar de Drake.

Luego de mantener una reunión con personal de FACh y el fiscal de Aviación, José Miguel Aguirre, designado en la causa, Campos afirmó que la indagatoria está centrada en una “presunta desgracia”.

“Como ya se señaló, se inició una investigación por los hechos lamentables ocurridos en las últimas horas en nuestra Región de Magallanes, con la desaparición de una nave de la FACh, con tripulación y con pasajeros, que en total son alrededor de 38 personas”, explicó.

Asimismo agregó que “vimos cómo va el tema de la búsqueda, también teníamos diversos requerimientos de información en que nos podían ayudar y tenemos fe en que pueda ser así. Esas diligencias las estamos realizando precisamente para dar con la ubicación, tanto de los pasajeros como de la aeronave”.

El fiscal aclaró que “nuestra prioridad son los pasajeros. Eso es lo que queremos dar cuenta con las diligencias que estamos realizando. La ubicación de ellos es la prioridad y llamar a la calma a las familias“.

Además señaló que “la prudencia sindica que en este momento estamos abocados a la ubicación de la nave y a la ubicación de sus pasajeros. Lo estamos investigando como presuntas desgracias”.

El fiscal regional también dijo que ya fueron iniciadas las “coordinaciones de rigor, junto a las primeras diligencias a través del Servicio Médico Legal” y un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Nos van a colaborar (la PDI) en esta recopilación de información, para poder entregarla a los familiares, llamar a la tranquilidad, y poder orientar a todas y cada una de las víctimas de estos hechos”, detalló, según consigna Emol.

En esa línea, informó que “en esto los civiles arrastran la competencia a la justicia ordinaria, de la cual forma parte el Ministerio Público como un ente administrativo, por tanto todo lo que dice relación con el desaparecimiento de la aeronave, con toda su tripulación, pasajeros y civiles, está en este momento a cargo del Ministerio Público en la Fiscalía Regional de Magallanes, es decir no hay dos investigaciones, solo una a cargo del Ministerio Público“.

“Nosotros estamos indagando una presunta desgracia. Primero centrémonos en la búsqueda de pasajeros y ubiquemos la nave. Muchos antecedentes nos darán cuenta de las circunstancias y ahí tomaremos otras diligencias, lo que no quiere decir que no nos nutramos de información necesaria para otro tipo de investigación. Es algo que no podemos afirmar ni descartar”, concluyó.

Agencia Uno