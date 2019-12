Presidente de Brasil confirma que su armada encontró restos del C-130 Hércules

Luego que la Fuerza Aérea de Chile confirmara el hallazgo de posibles piezas del desaparecido C-130 Hércules extraviado el lunes pasado cuando viajaba a la Antártica, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que Armada de su país encontró restos compatible con la aeronave.

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario entregó detalles del hecho consignado por el Ministerio de Defensa del Brasil.

“El Ministerio de Defensa informa que el Almirante de la Armada brasileña, Maximiano Polar Vessel, recolectó alrededor de las 3:45 pm artículos personales y restos compatibles con el avión Hercules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que había estado desaparecido desde el amanecer. Martes (10)”, escribió Bolsonaro.

O Ministério da Defesa informa que o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10).

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 11, 2019