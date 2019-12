El Presidente Sebastián Piñera solidarizó con el exministro del Interior Andrés Chadwick, luego de que la Cámara del Senado tomara la determinación de aprobar la acusación constitucional en su contra, por su responsabilidad por haber infringido gravemente la Constitución para detener las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cabe mencionar que los senadores aprobaron los dos capítulos de esta acusación por 23 a favor y 18 en contra.

Bajo este contexto, el Mandatario expresó mediante su cuenta de Twitter lo siguiente: “Todo mi apoyo, cariño y solidaridad al ex ministro @andreschadwickp. Un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena. Andrés: gracias, muchas gracias!“.

Asimismo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tildó de “injusticia” la acusación constitucional contra Chadwick.

“Se acaba de cometer una injusticia aprobando una acusación constitucional que no tiene mérito y que no tiene fundamento. Durante toda la tramitación no se logró formular ninguna de las imputaciones que se formuló en la acusación”, dijo el actual ministro del Interior.

Según sus palabras, Chadwick es “quien más había hecho para impulsar una modernización y reformas profundas a Carabineros”, pero “le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles, quizás el más difícil de todos, de los últimos 30 años y siempre lo hizo con estricto apego a sus obligaciones constitucionales y legales”.

A esto agregó que “en privado muchos reconocían que no había fundamento, o que no se constituían las causales de la acusación. Lamentablemente, en público, las decisiones que se toman no siempre coinciden con las convicciones que en privado se manifiestan”.

Mientras que Karla Rubilar, ministra vocera de Gobierno, dijo que “muchos de los que hoy votaron en contra de él, le solicitaron ayuda en momentos muy difíciles”.

“A veces la política no paga o paga mal, este ha sido un día en que la política ha pagado mal. Pero el exministro Chadwick se va tranquilo, con la conciencia tranquila, porque todos los que lo conocemos, de alguna u otra forma, todos los que lo acompañamos en esos difíciles días en que le tocó comandar el Ministerio del Interior, sabemos que todo lo que hizo, lo hizo para cuidar a nuestro país”, complementó.