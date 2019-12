Senado vota este miércoles Acusación Constitucional contra Andrés Chadwick

Este miércoles el Senado votará la Acusación Constitucional presentada por diputados de oposición en contra del ex-ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Serán 43 los senadores que deberán resolver si Chadwick tiene o no responsabilidad política por las vulneraciones a los Derechos Humanos registradas durante las primeras semanas del estallido social, hasta su salida del cargo.

Ayer martes los diputados Marcos Ilabaca (PS), Gabriel Silber (DC) y Gabriel Boric (Convergencia Social) expusieron la acusación, mientras que el abogado Luis Hermosilla presentó la defensa del ex-secretario de Estado.

Por su parte, Chadwick en su intervención aseguró que “con profunda convicción quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional, jamás en el ejercicio de un cargo como ministro del Interior he realizado, ni he dejado de realizar, deliberada o no deliberadamente, ninguna acción para permitir el abuso o la violación de los derechos humanos de una persona”.

Para que la acción en contra del ex-titula de Interior sea aprobada, se necesitan 22 de los 43 votos disponibles. Actualmente el oficialismo tiene 19 parlamentarios, la oposición 23 y hay un independiente.

Cada senador tendrá esta jornada 15 minutos para argumentar su votación, por lo que se espera que el resultado la Acusación Constitucional se resuelva cerca de las 21:00 horas.

Cabe recordar que en caso de ser aprobada la acción, Andrés Chadwick quedará inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por los próximos cinco años.

Agencia UNO