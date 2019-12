Mujeres deberán cambiarse de Isapre o plan para tener beneficios: Mañalich explica novedades

Ayer se dio a conocer que los planes de salud de mujeres y hombres en Isapre se equipararán en precios desde abril 2020 dejando atrás años de desigualdad para el género femenino. Pero también hay nuevos cambios en la circular que envió la Superintendencia de Salud. Así lo explicó el ministro de la cartera Jaime Mañalich al programa “El Rompecabezas” de Agricultura en conversación con Pedro Carcuro.

“Efectivamente después de hacer un esfuerzo bastante importante para llegar a puerto, ayer el Superintendente dio a conocer una circular -una circular no es una carta informativa, sino que es una orden, una especie de decreto que tiene el poder de ordenar-, y lo que ordena es que a partir del 1 de abril próximo todos los planes de salud que vendan las aseguradoras de salud de Isapres, no puede haber ninguna diferencia de precios entre mujeres y hombres“, informó el Ministro.

“Esa es una muy buena noticia porque corrige algo que era inaceptable, que siendo ser padre, ser madre una responsabilidad compartida, en el hecho del punto de vista financiero se decía que todo el gasto de obstetricia, todas las atenciones del parto propiamente tal, de la cesárea, controles prenatales y todo lo que tiene que ver con neonatología, son responsabilidad de ser pagada exclusivamente por la mujer. Usted entiende que eso es una aberración”, le dijo a Carcuro en su conversación.

Añadió que “nos demoramos mucho, varios años en resolverlo, pero al fin ya es una realidad”.

Respecto a la circular del Superintendente, agregó que “tiene además otra particularidad, que es que la diferencia de precio que pagan las personas a las isapres de acuerdo a su edad disminuya muy considerablemente”.

“O sea, genera una disminución del precio de los programas de salud de los adultos mayores, por supuesto obligando a la gente más joven a pagar un poco más para subsidiar intergeneracionalmente, desde la juventud a los adultos mayores corrigiendo también una injusticia que era muy grave”, dijo.

CARCURO: Pero el tema es que en las Isapres muchas veces se graba a los adultos mayores por los riesgos que implica una persona de edad, ministro Mañalich, así que es un tema bien importante.

– Es un tema muy importante. Lo que se hizo con esta circular es disminuir al máximo esa diferencia entre personas jóvenes y personas mayores que permite la Ley antes de tener aprobado por el Senado una Ley que termina completamente con esta discriminación por edad.

Ministro, perdone que lo interrumpa pero mire, aquí me están entregando un dato. Dice: una mujer de 35 años en este momento paga $140 mil promedio en una Isapre mensuales. Y un hombre de la misma edad paga $58 mil. La diferencia es brutal. ¿Se va a producir un empate que va a rebajar los costos a las mujeres y va a aumentar mucho para los hombres?

– En el ejemplo concreto que usted señala -tengo la tabla aquí, por eso lo puedo decir con certeza- el precio que van a pagar a partir del 1 de abril esa mujer mujer de 35 años y el hombre de 35 años por la cobertura de cuando se hagan exámenes de sangre, radiografías, cirugías es 70 mil pesos. O sea en el caso del hombre que usted dice, su plan de salud va a subir de 58 mil a 70 mil pesos, o sea un aumento de 12 mil.

Un 20%, no es menor.

– Pero a la mujer le va a bajar un 50%, a 70 mil pesos. Ahora lo que ocurría en el pasado es que en realidad el hombre estaba pagando 58 mil pesos porque estaba recibiendo un subsidio de la mujer que pagaba 140 mil pesos, porque se decía y no entiendo porqué, que el hombre no tenía ninguna responsabilidad en el hecho de tener hijos, ninguna. Que está libre de todo costo y gasto y yo creo que los tiempos no están para esto. Tenemos que entender que la maternidad, la paternidad es una responsabilidad igualitaria, compartida. Entonces, terminar con esta especie de subsidio que tenían los hombres para hacerlos irresponsables en el sentido financiero en el hecho de ser padre. Yo creo que en este aumento -y probablemente los auditores estarán de acuerdo- que este aumento del precio de los hombres para beneficiar a las mujeres es algo completamente legítimo. Lo que teníamos antes era irregular o ilegítimo.

CAMBIOS SOLO PARA NUEVOS PLANES: ¿QUÉ PASA SI YA ESTÁS EN ISAPRE?

El Ministro confirmó que los cambios comenzarán el 1 de abril de 2020, pero hay una salvedad para quienes ya están en el sistema de Isapre.

“Esto es para todas las edades, pero quiero ser muy preciso: entra en vigencia para los nuevos planes. Para las personas que empiezan a trabajar o cotizar o se traslada de Fonasa a una Isapre. Para los antiguos planes, a menos que se cambie de isapre o elija otro plan de salud con esta diferencia de precio, a partir del 1 de abril la vigencia, o sea el momento en que va a ocurrir este cambio es 1 año después del 1 de abril de 2020 según determina la Ley”, señaló Mañalich.

CARCURO: O sea una mujer tendría que cambiarse de Isapre para acogerse al beneficio a partir del 1 de abril…

– O cambiarse de plan. Porque como usted recuerda a las personas beneficiarias de Isapre les llega una carta de ajuste de precio alrededor de los primeros días de abril. Y les dicen que cuando cumplen su año calendario el mes que fuera le dicen usted puede quedarse en el mismo plan y les vamos a subir el precio en “x” o usted cambiarse de plan. Las personas tienen que tenerlo muy claro. Haremos una campaña comunicacional muy grande porque si no se cambian de plan, los cambios los verán un año después porque así lo define la Ley.