Multitudinaria convocatoria en Plaza Italia

Durante la jornada de la tarde de este viernes 13 de diciembre, se han congregado miles de personas en Plaza Baquedano, en el marco del estallido social que se desató en Chile y que ya lleva más de 50 días.

En estos momentos se está presentando la banda nacional Inti Illimani y también se espera la presentación de Los Bunkers.

Según afirmó el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara al medio La Tercera, la actividad fue convocada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Plaza Baquedano.

Sobre esto, el intendente manifestó que la actividad no está autorizada. “No porque no queramos, sino porque no han solicitado autorización”.

“Hemos dicho en reiteradas oportunidades que una democracia sin manifestaciones es una pobre democracia, y por lo tanto las marchas y manifestaciones que han pedido autorización, siempre se han autorizado, esa ha sido la tónica de esta Intendencia”, dijo.

Revisa acá el ambiente en Plaza Baquedano:

En Plaza de la Dignidad 💪🏻 pic.twitter.com/eYUwTZ9QaH — Pía Valenttina 💚 (@PiaValenttina) December 13, 2019

(🔴#AHORA🔴): @inti_illimani se presenta sobre el escenario en Plaza de La Dignidad. pic.twitter.com/tAdKRyPYKr — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) December 13, 2019