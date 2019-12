Presidente Piñera dijo que no habrá impunidad en violaciones de DD.HH. ni para desórdenes

El Presidente Sebastián Piñera afirmó este viernes que “no habrá impunidad” para las violaciones a los Derechos Humanos ni para los desórdenes en el marco del estallido social, durante la celebración del aniversario número siete de Evópoli.

(Tras la crisis), “por una parte, se desató una ola de violencia que nunca antes habíamos conocido en nuestro país y yo creo que hay que enfrentar esa violencia, porque aquellos que están dispuestos a destruir su propia patria son personas que no merecen nuestro respeto, merecen que los enfrentemos con toda la fuerza de la voluntad y todo el rigor de la ley”, sostuvo el Mandatario.

En esa línea agregó que “algo muy distinto son las legítimas manifestaciones que han hecho millones y millones de compatriotas que en el fondo lo que piden es un Chile más justo. No solamente más justo del punto de vista de igualdad de ingreso, también quieren un Chile más justo desde el punto de vista de la dignidad, del trato, de la igualdad ante la ley, que no se toleren los abusos”.

El Jefe de Estado manifestó además que “los Derechos Humanos son anteriores al Estado, no es el Estado el que graciosamente los concede, sino que al revés, el Estado tiene la obligación de promoverlos y de defenderlos, y por tanto una de las preocupaciones permanente que hemos tenido es que en Chile el imperio de los derechos humanos se produzca siempre, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia”.

“Sabemos que siempre hay personas que no cumplen con la ley, no cumplen con esta obligación moral ¿y cómo reacciona una sociedad civilizada? reacciona con los instrumentos de la democracia”, añadió.

Asimismo aseguró que “toda persona que haya incumplido la ley, no haya respetado los protocolos, haya hecho uso excesivo de la fuerza o haya abusado de otro ciudadano, va a ser investigado por la Fiscalía Nacional y va a ser juzgado por los tribunales de justicia, y no va haber impunidad“.

“Lo mismo aplicamos para aquellos que han atentado contra nuestros propios Carabineros, que han atentado contras nuestros propios ciudadanos, que se sienten con el derechos de pasar por encima de las libertades y los derechos de los demás”, recalcó.

“Una de las cosas que más me han, no solamente preocupado, sino que entristecido, es ver como el odio y la violencia han aparecido con tanta fuerza en nuestro país, y no solamente en las calles, también en el Congreso Nacional, cuando vemos que algunos se sienten con el derecho de pasar por encima de todos los demás, que creen que su voluntad tiene que imponerse siempre y a cualquier costo”, indicó la autoridad.

También expresó que “la gran tarea que tenemos es recuperar esa sana convivencia entre los chilenos. Esa capacidad de pensar distinto pero no por eso tener que odiarnos como a veces uno observa en las actitudes y en las acciones de algunos”.

“Necesitamos mejorar la calidad de la política, porque todos lo sabemos o lo intuimos que en esta materia o recuperamos la legitimidad del servicio público, el respeto por los servidores público, la nobleza de la política o vamos a enfrentar tiempos muy oscuros y muy difíciles en nuestro país”, manifestó el Jefe de Estado, según consigna Meganoticias.cl

Agencia Uno