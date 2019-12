INBA e Instituto Nacional no llenan cupos de ingreso tras bajas postulaciones

Los emblemáticos establecimientos educacionales atraviesan momentos difíciles tras conocerse los resultados finales del Sistema de Admisión Escolar (SAE), donde finalmente 149 vacantes quedaron libres.

Es decir, los apoderados no coparon las vacantes en la primera fase de postulación, ni tampoco en la segunda, abierta para quienes no quedaron satisfechos con el colegio que les asignó el SAE o no habían postulado a tiempo.

Ante estos hechos la ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó: “El hecho de que colegios que contaban con prestigio histórico no hayan sido ni siquiera capaces de completar sus vacantes, solo confirma el daño que la violencia y pérdida de clases genera en la educación”.

Para Cubillos esto afecta en sus sueños a miles de familias que antes veían en estos “establecimientos un motor de movilidad social, y hoy prefieren no postular”.

En tanto Bárbara Manríquez, asesora del Mineduc y encargada del SAE, sostiene que las vacantes podrían ser ocupadas en verano ya que “quienes aún no tengan colegio o hayan quedado disconformes con el resultado del SAE pueden ir a matricularse presencialmente en cualquier establecimiento con cupos”.

A juicio de Sergio Urzúa, profesor de la U. de Maryland e investigador de Clapes UC esto es “la culminación de lo que ha sido la muerte lenta de los liceos emplemáticos“. Para quienes estudiaron en uno, dice y “vieron en primera persona lo que significa el mérito, es una pena inmensa”.

Aton Chile.