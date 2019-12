El general director de Carabineros, Mario Rozas se refirió al impacto internacional que ha provocado el himno creado por el colectivo feminista LasTesis, titulado “Un violador en tu camino” que denuncia la violencia hacia la mujer y apunta explícitamente a responsabilidades de su institución.

Rozas, al ser consultado en Mesa Central de TVN sobre el impacto internacional de la polémica canción, indicó que le provoca sentimientos encontrados: “Por un lado, se visibiliza una problemática y abusos que ha sufrido la mujer y que me parece muy bien que se coloque en el tapete, pero no me acomoda porque ciertamente utiliza la estrofa de nuestro himno”, manifestó.

La autoridad de Carabineros agregó: “También nos tiene que llamar la atención como sociedad para también nosotros aportar y desarrollar acciones de ‘proacción’ para evitar este tipo de abusos en las personas”.

Respecto a las denuncias contra la institución que se pueden escuchar en el himno “Un violador en tu camino”, Rozas sostuvo que dentro de su labor hay muchos que cometen errores, sin embargo estarían trabajando para evitarlos. “Estamos muy atentos a erradicar algunas conductas, potenciar otras y entregar y/o ser un hilo conductor para que la gran mayoría de los chilenos se pueda desarrollar sin ningún inconveniente”, explicó.

