Aumentan mordeduras de arañas de rincón: Experta da recomendaciones para evitarlas

La Dirección de Estadística e Información de Salud del Minsal dio a conocer que este año 327 pacientes de todo el país han sido hospitalizados por efecto tóxico del contacto con veneno de todo tipo de arañas y en Santiago el aumento de casos llegaría hasta un 50%.

Los síntomas producidos por la araña de rincón se denominan loxoscelismo y pueden ser cutáneo o visceral. La infectóloga del vacunatorio de la Clínica Universidad de Los Andes, María Luz Endeiza, aseguró a “El Rompecabezas” de Agricultura que “cada cierto tiempo hay un aumento y tiene que ver con la época del año”.

“La araña de rincón tiende a estar en el rincón, escondida. Tiene que ver con el cambio de estación porque uno saca a lo mejor ropa o bolsos del fondo del clóset y ahí es donde está la araña y uno se pone la ropa y en ese minuto viene la mordedura. O sacos de dormir que están tirados por mucho tiempo o toallas colgadas a la pared. Ojalá no tener muchas cosas pegadas a la pared porque ahí uno puede ponerse esta ropa y la araña por susto muerde”, señaló.

Consultada respecto a las condiciones de ambiente, la infectóloga dijo que “la verdad es que pueden estar en cualquier parte y son urbanas también, no es que solo se necesite naturaleza, uno las puede tener en las casas”.

Para mejor cuidado “es recomendable limpiar más que fumigar, porque cuando uno fumiga también mata a otras arañas que son predadoras de la araña de rincón. Entonces, a veces es mejor hacer un buen aseo, pasando aspiradoras por los rincones de las casas, limpiar y aspirar por los bordes de las camas, eso es más efectivo”.

Si a uno lo pica la araña de rincón, ¿cuál es el daño?, ¿puede llegar a la muerte?

– Sí. Bueno, en estricto rigor, la araña no pica, muerde. Tiene aparato mordedor. Es mordedura de araña. Y una cosa importante es que duele, uno se entera que lo mordió la araña porque uno siente un ardor muy fuerte. Es raro que uno diga tengo esta cosa negruzca, qué será. En general, molesta. Uno se dio cuenta aunque no la vio -en más de la mitad de los casos uno no logra ver a la araña-, pero sí sintió una cosa como quemante. Primero se pone el área como blanca -la disminución de la vascularización- y después roja, con el paso de las horas se puede poner morada y hasta hoyos en la piel. Hay gente que termina hasta con injertos de piel y esa es la parte localizada de piel. Y lo otro es cuando hay compromiso generalizado, con falla renal, falla multiorgánica y la muerte. Son los casos más raros gracias a Dios pero está presente en los extremos de la vida, en niños de dos años y adultos mayores.

¿Y cuál es el tratamiento idóneo para una mordedura de araña?

– Lo primero es consultar precozmente. Uno debe ir a una consulta para ver si la verdad se reúnen criterios para pensar si es mordedura de araña si no la vio. Y si la vio, tratar de no hacer lo instintivo que es aplastarla, sino que capturarla y llevarla para que la identifiquen o sacarle una foto por último. El tratamiento es poco práctico, no es muy fácil usar suero como antiveneno y la verdad es que no es de fácil acceso, pero lo más importante es el tratamiento precoz con corticoide, algunos usan también antihistamínico.