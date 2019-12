General Mario Rozas asegura que componentes de carro lanzaaguas cumplen estándares internacionales

El general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió a la denuncia del Movimiento Salud en Resistencia (MSR) que, mediante un estudio químico, reveló que el agua del carro lanzaaguas tiene componentes asociados al gas pimienta y de soda cáustica.

El uniformado señaló que “siempre nos han cuestionado nuestros medios, que son medios que el Estado ha puesto a disposición y como siempre vamos a informar los componentes que tienen estos medios y lo más probable es que pase este cuestionamiento”.

“Si ustedes revisan la documentación que está en los medios de comunicación, son disuasivos que están fabricados siguiendo estándares internacionales”, agregó.

El Presidente Piñera también abordó el tema en una entrevista realizada en cadena nacional por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi): “Estamos investigando ese tema y si no se cumplió el protocolo, vamos a corregir de inmediato. Los protocolos en materia de agua permiten agregar algunos químicos, pero no es un más de un 2%. Nos vamos a permitir que se utilicen en los gases lacrimógenos o carros lanzaaguas productos que no estén permitidos en los protocolos y aprobados en la salud de las personas”.