Uno de los temas más abordados durante la crisis política-social que afecta a Chile hace 59 días ha sido el uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile. Varios de los informes realizados, como Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de Naciones Unidas, por mencionar algunos, sostienen que se han violado los Derechos Humanos bajo los métodos de torturas, apremios ilegítimos y utilización de elementos disuasivos tales como bombas lacrimógenas o perdigones.

En entrevista en cadena radial Archi, el Presidente Sebastián Piñera defendió el actuar de la policía uniformada y cuestionó algunas de las denuncias realizadas contra la institución. “Hay mucha acusación falsa, que entre más espectacular es mayor cobertura tiene en los medios de comunicación”, sostuvo.

El Mandatario, además, se refirió a las acusaciones sobre la inclusión de soda caústica en el agua del carro lanzaaguas. “Estamos investigando ese tema y si no se cumplió el protocolo, vamos a corregir de inmediato. Los protocolos en materia de agua permiten agregar algunos químicos, pero no es un más de un 2%. Nos vamos a permitir que se utilicen en los gases lacrimógenos o carros lanzaaguas productos que no estén permitidos en los protocolos y aprobados en la salud de las personas”, expresó.

Proceso Constituyente

El Presidente Sebastián Piñera también abordó el proceso constituyente de abril próximo que le permitirá a la gente decidir si desea o no una nueva Constitución. “Es muy importante que la Constitución cuente con una legitimidad por la mayoría de todos los chilenos. Estar discutiendo sobre la Constitución de manera permanente no le hace bien a los países”, dijo.

“Para avanzar a una nueva Constitución que nos una, es necesario hacerlo con paz social y hago un llamado a aislar a los violentistas que buscan destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido”, detalló la máxima autoridad del país.