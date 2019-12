El Presidente Sebastián Piñera abordó el estallido social que se generó en Chile, tras ser entrevistado en cadena radial nacional, organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En específico, el jefe de Estado se refirió a las noticias que se han difundido en los medios de comunicación, las que en algunas oportunidades no son veraces.

“No todo lo que se ha publicado es verdad, te voy a dar dos ejemplos: durante mucho tiempo se dijo que el que había matado con un disparo de fusil a un ciudadano chileno en Curicó había sido un miembro de las Fuerzas Armadas (…) eso no era verdad, esa fue una versión sesgada, equivocada, tal vez maliciosa y después el fiscal determinó que la bala no había salido del fusil del soldado sino que de una pistola de un ciudadano civil”, aseguró.

“Otro ejemplo, hace unos días atrás una mujer recibió un objeto contundente en la cara que le lesionó profundamente un ojo. Inmediatamente se dijo que había sido una bomba molotov, lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo dijo la prensa, cuando esa mujer niña puedo declarar, dijo que había sido una piedra que le había tirado un manifestante“, dijo.

Asimismo, expresó que “entonces muchas de las cosas que se han dicho estos días no son verdad, y por tanto, yo lo que les pido a los organismos de Derechos Humanos que no den por cierto todo lo que les dicen, que en un Estado de Derecho en una democracia son la Fiscalía los que tienen que investigar y os tribunales los que deben juzgar”:

“Eso ha producido mucho daño, las noticias falsas“, señaló el Mandatario.

Al ser consultado por todas las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos que han existido, expresó que “yo acabo de decir que reconocemos de inmediato de que sí se cometieron muchos excesos, abusos y atropellos a los derechos humanos, y que los condenamos categóricamente”.

“Lo que estoy diciendo yo es que junto con las noticias verdaderas que deben ser investigadas y deben ser sancionadas existen mucha noticias falsas que hay que mirar con mucho cuidado”-

“Muchas veces los medios de comunicación en Chile han publicado noticia sin tener certeza de su veracidad y muchas veces han publicado noticias que no son verdad“, cerró.