Colegio arrasó con postulaciones en Sistema de Admisión Escolar: Conoce por qué

El Sistema de Admisión Escolar para el año 2020 ya es toda una realidad, porque los estudiantes ya hicieron sus postulaciones, donde algunos colegios se encumbraron como los más apetecidos por las familias chilenas.

En la Región Metropolitana el que dio la sorpresa fue el Instituto Miguel León Prado, siendo la primera preferencia con 1.457 postulantes y segundo a nivel nacional. El primero de Chile fue escogido el Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga de Rancagua.

Al respecto habló Patricio Barrientos, director del ciclo de enseñanza media del Instituto Miguel León Prado, con Pedro Carcuro en el programa “El Rompecabezas” de Agricultura.

“A nosotros nos sorprendió bastante la noticia. Nosotros ofrecimos 70 vacantes en pre kinder, 10 vacantes en kinder y 10 vacantes en Primero Básico. Podrás entender la desproporción entre el nivel de postulantes y las pocas vacantes. Me llena de un orgullo sentir que una enorme cantidad de familias mira en Instituto Miguel León Prado como un colegio para su hijos. Pero al mismo tiempo nos provoca esta sensación que son tantos en el fondo no pudieron quedar en su primera opción”, dijo el docente del recinto que ya lleva 80 años de vida y 70 a cargo de la Compañía de María.

Las razones

“Nuestro colegio no es un colegio grande en especial. Tenemos 1200 estudiantes, 45 estudiantes en cada sala, excepto en la pre básica que tenemos 30, 35. Somos un colegio particular subvencionado. No tenemos jornada escolar completa. Esa es una cosa muy novedosa, no tenemos la JEC, tenemos la jornada breve. Recibimos recursos del Estado, pero poquitos recursos porque no tenemos jornada completa”, comenzó diciendo al respecto.

Barrientos explicó que “tenemos 38 horas a la semana en la Enseñanza Media, eso significa que los días que salen más tarde es a las 1.30, 2 de la tarde. Por lo tanto en la mañana concentramos gran cantidad en torno al estudio y en la tarde el deporte, las artes, el teatro, las actividades pastorales”.

A diferencia de algunos, “somos un colegio que tiene muchísimas actividades complementarias, extracurricular… el hockey, el esgrima. La medalla de plata de las últimas competencias es nuestro ex alumno Alarcón”.

“Tenemos excelencia académica, buenos resultados, trabajamos con las familias. La identidad más profunda es un colegio católico que busca formar en la fe a los estudiantes, fomentar el espíritu de familia en las relaciones entre nosotros, entregar una educación integral, que estudien y se formen para servir al país, la justicia, la paz y que al mismo tiempo sean sujetos con competencia que les permita adaptarse a los cambios que hoy el mundo está pidiendo”.

Me llama la atención, porque se ha cuestionado la educación en colegios católicos. Esta potencia del Instituto Miguel León Prado revitaliza la fe de los católicos.

– El colegio es casi 100% gestionado y llevado adelante por todos laicos, el equipo educativo es laico y todos los que estamos a cargo de la gestión somos todos laicos. Y al mismo tiempo tenemos el mando religioso, marianista que nos ayuda con el acompañamiento espiritual a los estudiantes y a los trabajadores. Tenemos un sacerdote, celebramos la eucaristía. O sea, somos una comunidad cristiana que es abierta, acogimos a todos, somos plurales. Este año comenzamos la integración, que lo llamamos equipo de atención a la diversidad. Postulamos a algunos recursos para que nos aporte el Estado para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Tenemos un centro de padres a mil por hora, los estudiantes usan el colegio como segunda casa… Es una familia donde probamos también la excelencia. No como competencia, sino como entendida como estar invitado a dar el máximo de tus posibilidades.