Apareció un solitario y perdido pingüino en playa de Concón

Los pingüinos rey, en Chile, habitan en Tierra del Fuego. Pero un solitario ejemplar se alejó desde el extremo sur del país y apareció este miércoles en la playa La Boca, en Concón.

El ave, según contó Jairo Delgado a LUN, apareció cerca de las 19:20 horas y llamó la atención de todos los presentes.

Pingüino en Viña pic.twitter.com/bECHW6IJfi — César narváez (@cesarnarvaezd) December 19, 2019

“A eso de la 7:20 me tiré al agua, observo mucha gente corriendo. Me llamó la atención, salí corriendo del agua y me percato que es un pingüino. Pensé qué raro, este animalito no pertenece a estas costas”, relató.

“Unos perros lo querían atacar y me metí a protegerlo”, contó.

De acuerdo a la publicación, el animal fue trasladado hasta el Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Silvestres de la Fundación Ñamku y el Servicio de Pesca está coordinando su traslado a Punta Arenas.