Diputado Ascencio pide la renuncia de Intendente Guevara y emplaza a Interior

Junto con calificar los hechos del viernes ocurridos en Plaza Italia como “extremadamente graves e inauditos”, el jefe de la bancada DC, diputado Gabriel Ascencio, pidió que el intendente Felipe Guevara de un paso al costado y renuncie, refiriéndose especialmente al “brutal atropello de un joven por carros blindados”.

“A juicio mío, el intendente tiene que renunciar, no hay otra opción; tiene que dar un paso al costado. No concibo una autoridad con ese nivel de reacción emocional y mental, no lo concibo como autoridad a cargo de una zona tan importante como la región metropolitana. La responsabilidad debe ser ejercida”, explicó Ascencio.

En esa línea, declaró que el viernes “vivimos un nivel de violencia como hace tiempo no veíamos y que es consecuencia de la decisión del intendente de sitiar la Plaza de la Dignidad. Lo que hizo él fue una acción militar, y estableció una forma de impedir que la gente no llegara a la plaza. Esa decisión tan equivocada tuvo consecuencias brutales, extendió la violencia hacia zonas aledañas a la plaza; y, lo del joven atropellado, a juicio de muchos en un verdadero intento de homicidio, por carros blindados, es una brutalidad; una imagen que dará la vuelta al mundo, es un acto inaudito”.

Por otra parte, señaló que “el Ministro del Interior tiene la obligación de querellarse a favor del joven atropellado. Por eso, queremos saber, también, cuales son las responsabilidades que en este caso tuvo el ministerio. ¿Con quien habló el intendente; con quien se coordinó; lo hizo con Carabineros o con interior? Hoy le envié una nota al Ministro (Gonzalo) Blumel, quiero que me explique cual es la responsabilidad del ministerio en estos hechos; el ministro tiene que ponerse del lado de las leyes y de la Constitución, si se pone fuera, que sepa que tendrá responsabilidades políticas por ello “.

De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde el 17 de octubre hasta el 20 de diciembre, se han registrado 3 mil 557 personas heridas. Así, han existido 359 casos de lesiones oculares. Mientras, otras 2 mil 40 personas fueron heridas con disparos y, otras 200, con lacrimógenas.

Agencia UNO.