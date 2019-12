Revisan recurso de apelación a la prisión de profesor por daños en metro

El lunes recién pasado, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener las medidas cautelares contra el profesor Roberto Campos, imputado bajo Ley de seguridad del Estado y en prisión preventiva desde el 30 de octubre (pese a no tener antecedentes penales), por daños a los torniquetes de la Estación de Metro de San Joaquín.

En esa oportunidad la defensa presentó una nueva prueba: un video que revela el momento justo cuando el imputado entra en acción y golpea unos torniquetes que, tal como enseñan las imágenes, ya habían sido rotos por otras personas presentes en la manifestación de ese día.

El defensor público Mario Araya, a cargo del caso de Campos, expresó al respecto: “creemos que no se hizo suficientemente cargo de los nuevos antecedentes, especialmente del video en el que los validadores de la estación del Metro ya estaban destruidos antes de que Roberto apareciera en ese lugar”.

Para la familia de Roberto, los hechos que le imputan no están en ningún sentido correlacionados con otros incidentes que puedan vulnerar gravemente la seguridad interior del Estado, es por eso que creen que no procede aplicar la Ley de Seguridad del Estado y, menos aún, la prisión preventiva.

“Nosotros quizás podríamos preguntar a Metro porque prefirieron cerrar la estación que dar acceso gratuito para que la gente no se quedara sin transporte, en una zona con tanta demanda dados los establecimientos educacionales y comerciales presentes”, expresó Claudia Campos, hermana de Roberto, y agrega que “en el fondo se le aplica esa Ley porque es extremadamente grave (y lo es) el dejar sin transporte por 12 horas a los habitantes de esa zona, ante lo cual yo me pregunto por qué entonces no la dejaron abierta si era tan importante eso para la seguridad del país”.

Como medida de apoyo al profesor Roberto Campos, diversas organizaciones de la sociedad civil se encuentran haciendo un llamado a manifestarse y acompañar a la familia este lunes a las 09:00 en las afueras de la Corte de San Miguel.

Agencia UNO.