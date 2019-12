El Presidente Sebastián Piñera se refirió a las declaraciones que dio a la cadena CNN en Español, entrevista en la que aseguró que varios de los videos dados a conocer en donde se muestran violaciones a los DD.HH. son grabados fuera de Chile o son falsos.

En aquella oportunidad, el mandatario señaló hace algunos días que “la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso han habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras”.

En la misma línea, agregó que “muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados”.

Tras esto, el Mandatario decidió aclarar sus dichos mediante un video publicado en sus redes sociales, asegurando que “al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa”.

Asimismo, indicó que esto provocó “interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad“, dijo el Mandatario.

En el registro, el Jefe de Estado indicó que “la defensa de los Derechos Humanos de todos en todo tiempo en todo lugar y en toda circunstancia ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida. Lo heredamos de nuestros padres o ellos nos lo inculcaron desde la misma cuna. Nuestro gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos”, dijo.

“Por esas razones, durante estas ultimas semanas hemos tomado todas las providencia y las precauciones para resguardar y proteger los derechos humanos de todos”, siguió comentando el Presidente.

“Lamentablemente han habido abusos, atropellos y violaciones de Derechos Humanos de nuestros compatriotas. Como gobierno nos hemos preocupado de que todas esas denuncias, todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía nacional para que investigue como corresponde y para que posteriormente sean los Tribunales de Justicia los que juzguen de acuerdo a la ley, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho”, señaló el Mandatario.

Asimismo, el Jefe de Estado agradeció a “los organismos defensores de los Derechos Humanos que en esta semana han hecho muchas recomendaciones. Algunas de ellas las habíamos implementado mucho antes de estas últimas semanas, otras las estamos implementando ahora”, aclaró.

Finalmente el Presidente manifestó que “como gobierno estamos comprometidos con ayudar a las víctimas de atropellos o abusos de Derechos Humanos, a ayudarlos a recuperar su salud, a aliviar su dolor, a reintegrarse a la sociedad, porque estoy convencido que el valor del respeto a los Derechos Humanos de todos vive profundamente en el alma y en el corazón de todos los chilenos”, cerró.

Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones q no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad. pic.twitter.com/jxFKam6cvQ

— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 27, 2019