Con más de 70 expositores se realizará el Congreso Futuro 2020

Con una nueva locación en Santiago y el despliegue del evento en otras 8 regiones del país, la comisión Desafíos del Futuro del Senado y la Fundación Encuentros del Futuro dieron a conocer los nombres de quienes participarán en Congreso Futuro 2020, que se llevará a cabo en Chile del 13 al 17 de enero próximo.

“Ideas para un nuevo mundo” es el lema con el que Congreso Futuro buscará ser un lugar de encuentro para abrir espacios de discusión respecto a la sociedad que queremos construir con el fin de seguir conectando a la sociedad con el conocimiento.

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, además de resaltar el rol de comunicación y conversación de este encuentro señaló que “estamos viviendo en nuestro país un pequeño laboratorio de lo que va a ser el siglo XXI. Tenemos la convicción que lo ocurrido en Chile es muy importante y tenemos una inmensa oportunidad para que avancemos a ser una sociedad más equitativa”.

Sobre el eje central de esta novena versión, Girardi manifestó que su foco apunta a “cómo construimos un Chile mejor y cómo podemos pasar de esta legítima movilización ciudadana a la creación de un proyecto país que nos incorpore a todos. Si bien en CF2020 vamos a discutir de inteligencia artificial y otras temáticas, ello se enmarcará en el contexto de tratar de entender lo que ha ocurrido en Chile y generar respuestas frente a esas demandas ciudadanas”.

En ese sentido, la contingencia nacional e internacional, el cambio climático, el feminismo, la inteligencia artificial, la proyección de ciudad y los nuevos ciudadanos serán algunas de las materias centrales que expondrán en sus charlas los más grandes pensadores, científicos y humanistas invitados al evento principal -en Santiago- que se realizará entre el 13 y 16 de enero del 2020, por primera, vez en el Teatro Oriente (ubicado en Av. Pedro de Valdivia #99, Providencia), Santiago y en otras siete regiones del país.

Entre los expositores destacados de la novena versión están los Premios Nobel de Química 2018, Frances Arnold y de Física 2018, Donna Strickland; la abogada y ex presidente de Irlanda, Mary Robinson; la magíster en escritura creativa y estudios africanos, reconocida por su labor en el movimiento feminista, Chimamanda Ngozi Adichie, entre otros.

“Los expositores invitados y la realización de Congreso Futuro, enmarcado en la transformación social que está viviendo el país, responden, de cierta manera, a una forma de hacernos parte del proceso. No podemos seguir abordando de manera parcelada las crisis, las desigualdades y las inequidades, por lo que vemos que en la ciencia y los diversos saberes puede haber nuevas respuestas. El evento busca relevar el sistema complejo del que somos parte, apuntando a generar aquellas decisiones consensuadas de alto impacto necesarias para lo que viene. Queremos comprender esta nueva forma de vernos como sociedad y ayudar a entendernos, no solo en aspectos como el costo-beneficio de una decisión, si no que también incorporando los aspectos cognitivos, emocionales y psicológicos del ser, individual y colectivo. Somos un evento que apuesta por encontrar caminos para volver a lo colectivo”, señaló Nicolás Fernández, Director Ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, entidad encargada de la realización de Congreso Futuro.

Pensando en la importancia que tiene este encuentro para la ciudadanía, la secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro, encargada de definir los contenidos e invitados al encuentro, Amelie Kim Cheang, manifestó que “buscamos que el foco de esta versión -cuyo trabajo comenzó una vez concluido el anterior CF- sea acercarnos aún más a las personas. Por ello, la parrilla programática que hoy presentamos contempla temáticas que vinculan a la ciudadanía con su vida cotidiana; algo aún más relevante en el contexto de la contingencia que estamos viviendo como país”.

Kim Cheang añadió que para este encuentro se propuso un mayor número de paneles y sesiones compuestas exclusivamente por exponentes nacionales, pues se hace necesaria, más que nunca, una visión compartida desde el entendimiento de las realidades locales “este 2020 buscamos conversar abiertamente en torno a los conflictos y dolores de la sociedad de hoy, para pensar cuáles son los caminos en los que es posible construir un futuro común, más justo y equitativo”.

