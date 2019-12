Corte Suprema recibe informe del INDH sobre situación de los derechos humanos

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió de manos del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, el informe elaborado por el organismo sobre la situación de los derechos humanos en Chile, en el contexto de la crisis social que vive el país desde octubre pasado.

A la ceremonia de entrega del documento, asistieron además, el presidente electo de la Corte Suprema, ministro Guillermo Silva Gündelach; y los consejeros del INDH Branislava Marelic Rokov, Carlos Frontaura Rivera, Yerko Ljubetic Godoy y Cristián Pertuzé Fariña.

En la cita, el director del INDH explicó los contenidos y la metodología utilizada en la elaboración del documento y sostuvo que constituye “una fotografía” de las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país desde el 21 de octubre y el 30 de noviembre pasado. Asimismo, Sergio Micco dio cuenta de las sugerencias realizados por el INDH al Poder Judicial y a organismos relacionados con el sector justicia, para enfrentar la situación.

“Hay un llamado a fortalecer el Poder Judicial. Nosotros sugerimos una serie de medidas en la línea de fortalecer la Fiscalía, el rol del Poder Judicial, en particular de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Médico Legal, porque las labores del Poder Judicial y organismos anexos en materia de verdad son verdades caso a caso, pero son verdades muy importantes. Son sentencias caso a caso, pero son sentencias muy importantes. Las medidas de reparación son fundamentales para lo que hemos vivido en Chile. Garanticemos que nunca más se va a volver a repetir”, dijo Micco.

El director agregó: “Queremos pedirle a esta corte la mayor participación en las causas, a través de amicus curiae y hacerles ver nuestras institucionalidad y que como sociedad chilena estamos conscientes que no lo hicimos bien en materia de verdad, justicia y reparación en violaciones a los derechos humanos anteriores a 1989“.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, relevó la importancia que le asigna el Poder Judicial al informe del INDH.

“Recibir este informe para el Poder Judicial es verdaderamente importante. Nosotros entendemos la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano integrante del Estado: son actos de autocontrol a través de sus órganos más nuevos y que el propio Estado se aboque a la revisión de los hechos y la constatación de los mismos tiene esa significación: el Estado se autocontrola y eso es una cuestión fundamental para el respeto de los derechos humanos. Cuando el Estado sabe que tiene límites estamos en situación de advertir en una cercanía muy fuerte con criterios de convivencia solidaria y democrática”, afirmó Brito.

“Estamos recibiendo un informe que implica acciones de autocontrol respecto de los derechos fundamentales, del cumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos de las personas. La valoramos desde esa perspectiva, pero también desde la perspectiva de la autonomía del órgano que nos trae el informe. Sabemos que las cosas son valiosas y esta lo es en la medida que se haya actuado con completa autonomía y donde las conclusiones que hemos conocido tienen ese carácter. La autonomía es base para la consideración del informe. Hay una cuestión de fuerza ética comprometida en esto, se trata de representar los intereses permanentes de la sociedad en lo que dice relación a la protección de las personas y eso para nosotros es significativo recibirlo”, agregó Brito.

El presidente electo del máximo tribunal, ministro Guillermo Silva Gündelach, consultado respecto del informe del INDH y si será incorporado en su futura presidencia, respondió que: “soy un profundo defensor de los derechos humanos. El informe no lo conozco, pero no me cabe duda que es un informe serio y muy bien fundado. Y tenga la seguridad que, de aquí a que asuma, lo voy a estudiar con mucha calma y serenidad y después daré una opinión más acabada de él. Por lo poco que vimos no me cabe duda que es verdad lo que aquí se dice”.

