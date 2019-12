La diputada comunista (PC) Karol Cariola enfrentó a diversos Carabineros quienes se encontraban reprimiendo a manifestantes en Plaza Baquedano.

La parlamentaria encaró a los uniformados, exigiendo que se permita la libertad de reunión de los ciudadanos.

En un registro difundido mediante redes sociales se escucha a la diputada expresar que “el teniente que no me quiere hablar. De hecho le acabo de preguntar por que razón no están dejando que la gente pueda caminar y transitar“.

Tras esto, se escucha al uniformado indicándole a la parlamentaria que acudiera a la ley de transparencia, a lo que la diputado expresó que “sí, lo puedo hacer a través de la ley de transparencia, pero… ¿sabe qué? estoy aquí ‘in situ’ viendo cómo se está violando la ley ‘in situ"”, fueron parte de sus palabras.

