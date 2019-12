Alcaldes de Chiloé viajarían a Santiago para resolver problema de Puente Chacao

Alcaldes de la isla le pidieron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que transparente la información sobre el conflicto con la empresa Hyundai. Los ediles de Chiloé dijeron no descartar viajar a Santiago para solicitar una audiencia con representantes del Gobierno.

Una serie de dudas ha dejado la polémica que mantiene el Gobierno con la empresa surcoreana Hyundai en el marco de la construcción del puente Chacao, estructura que conectará Chiloé con Chile continental.

Por esta razón los alcaldes de la isla le pidieron a la cartera que transparente la información sobre el conflicto.

“Es una situación muy preocupante que nos tiene como alcaldes muy alerta respecto a lo que está sucediendo entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Hyundai. Cada día las declaraciones van subiendo de tono. Lamentable al día de hoy se ven posiciones bastante distanciadas, irreconciliables, al parecer. Espero que eso no ocurra. Mientras tanto me he comunicado telefónicamente con cada uno de los alcaldes de Chiloé para firmar una carta”, afirmó el alcalde de Queilen, Marcos Vargas.

Por su parte, Mauricio Sotomayor, alcalde subrogante de Curaco de Vélez, sostuvo que ha sido complejo analizar la situación que ha concitado la atención de la prensa y la ciudadanía e hizo un llamado a velar por la claridad.

Por su parte el alcalde de Castro, Juan Vera indicó que esperan conocer en detalle los antecedentes de la controversia, para luego evaluar acciones con sus pares. Por lo que los jefes comunales dijeron no descartar viajar a Santiago para solicitar una audiencia con representantes del MOP.

La polémica se basa en que la firma asiática reclama US$300 millones por obras adicionales, mientras que desde el MOP aseguran que el riesgo es responsabilidad de la firma coreana Hyundai.