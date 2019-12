Hoy vence el palco de la FIBE para damnificados por incendio en Valparaíso

Tras la segunda sesión de trabajo de la mesa técnica para la reconstrucción por el incendio de los cerros Rocuant y San Roque en Valparaíso, el Intendente Regional, Jorge Martínez, informó que esta tarde a las 18:00 horas vence el plazo para confeccionar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la que hasta el mediodía había cubierto al 97% de las familias afectadas.

En esta reunión estuvieron presentes los secretarios regionales de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, Ricardo Figueroa y Rosario Pérez, respectivamente, el Gobernador Provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, el Administrador Municipal, Claudio Opazo, y equipos sectoriales y técnicos.

“Se estableció en la primera mesa, que el plazo para tener levantado el catastro de las fichas con los damnificados se cumplía hoy día a las 12. Nos hemos reunido y el catastro se ha hecho por los equipos coordinados de la Municipalidad de Valparaíso con nuestros equipos sectoriales de Desarrollo Social, Bienes Nacionales y Serviu”, explicó Martínez.

Además, agregó que “el levantamiento indica, ya un número muy acotado y muy ajustado concordante entre el municipio y los servicios, y entre el registro de la FIBE, con el levantamiento de casas siniestradas y tipo de casas afectadas. Por tal razón damos por cumplida esta tarea”.

“En base a esta ficha, el día lunes a primera hora como intendente oficio al Subsecretario del Interior para disponer de los fondos de ayuda inmediata. Esto es a quienes sufrieron daño total, un millón 200 mil pesos. A quienes sufrieron un daño parcial 600 mil pesos y a todos las familias damnificadas un bono de arriendo de 300 mil pesos o bien un bono de acompañamiento a quienes se van a un hogar para que puedan llegar a aportar un bono de 300 mil pesos también”, detalló la autoridad.

El intendente recalcó que “todo esto requiere que la ficha esté terminada. Por esta razón en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso y el Gobierno Regional hemos resuelto –y por favor que lo sepa la comunidad- que el plazo para realizar la FIBE es hoy a las 6 de la tarde, porque es probable que quede un número muy menor de familias, que todavía no han llenado la ficha, y si no lo hacen ahora no es que pierdan el beneficio sino que el beneficio por término del año presupuestario les llegaría durante el mes de enero y no la próxima semana que ha sido la meta que nos fijó el Presidente y que nos hemos auto propuesto con la municipalidad”.

Asimismo, indicó que “el alcalde (Jorge Sharp) y la municipalidad le están informando a los dirigentes y a los vecinos que quien no ha realizado la fiche FIBE que la complemente y nosotros por nuestra parte estamos desplegados en terreno todos los servicios para buscar aquellos casos excepcionales, porque el nivel de avance supera con creces el 97%”.

En tanto, el Administrador Municipal, Claudio Opazo señaló que “hemos estado empalmando la información de las distintas instituciones que están trabajando en terreno. Lo importante es que en un tiempo bastante acotado lo hemos logrado. Hoy día disponemos de la información que nos permita avanzar y es bastante acotado el margen que nos está quedando por cubrir. Hemos coincidido con las cifras que ha dado el intendente. Son 245 casas las que nosotros habíamos establecido como municipalidad. Estamos dentro de ese margen. Y efectivamente el número de familias llega a las 300”.

