Alcohol y fiestas de fin de año: Consejos para el consumo responsable

En el marco del programa “Promoción del Consumo Responsable de Alcohol 360°”, la empresa CCU entregó una serie de recomendaciones con foco en la prevención y seguridad vial para estas fiestas de fin de año.

“Es un llamado a la acción, a adoptar una actitud de prevención, responsabilidad, autocuidado y empatía cuidando a los demás. Una invitación a buscar el equilibrio al pasarlo bien, ser proactivos y preventivos y no pensar en que ‘a mi no me va a pasar’, ‘yo me las sé todas’ o quedarse en el pensamiento, pasemos a la acción. Buscamos que todos adoptemos una relación responsable con el consumo de alcohol”, explicó Marisol Bravo, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU.

La nueva campaña de la empresa titulada “#ModeloASeguir” busca sensibilizar a las personas y motivarlas a ser un ejemplo de buenas prácticas.

Por lo anterior, las 10 recomendaciones que buscan promover el consumo responsable de alcohol y una conducta de autocuidado son: