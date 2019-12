Comunidades mapuche recibirán 600 cabezas de ganado afectadas por sequía

Predios de comunidades indígenas, ubicadas en la Región de La Araucanía, recibirán 600 cabezas de ganado procedentes de la zona de Coquimbo que estaban sufriendo los severos efectos de la sequía y de la falta de forraje.

El seremi de Agricultura, Ricardo Senn, agradeció la disposición que han tenido las comunidades mapuches de Curacautín y Lautaro para colaborar con los agricultores y campesinos del norte ante esta crisis.

“Creo que no solo como Ministerio, sino como sociedad, tenemos que agradecer la actitud que ha tenido el lonko Guillermo Ñirripil y particularmente la coordinación mapuche (COM), al facilitar una superficie importante para la recepción de 600 cabezas de ganado que vienen del norte, que están afectadas por una sequía y falta de forraje que está matando no solo los animales, sino también la producción pecuaria de la Región de Coquimbo”, dijo el seremi, según consigna Soytemuco.cl.

La autoridad, dijo que las “comunidades mapuches están contribuyendo a la solución de un problema país. Están haciendo causa común con agricultores y productores de la Región de Coquimbo y sobre todo están dando un alivio enorme a esos animales que lo están pasando muy mal por efectos de la sequía en esa zona del país”.

El traslado de las 600 cabezas de ganado se coordinó con la seremi de Agricultura de Coquimbo, donde se le solicitó al SAG que se cumplan todas las medidas sanitarias para asegurar que esos animales estén en condiciones óptimas y libres de tuberculosis.

“Estamos con la tranquilidad absoluta que vamos a recibir animales sanos y en el caso que alguno diera positivo a un examen, será enviado inmediatamente al matadero, bajo los protocolos y resguardo del SAG”, aseguró el seremi de Agricultura de La Araucanía.

Aton Chile.