Ministerio de Defensa descartó relación alguna con el informe Big Data

El Ministerio de Defensa descartó tener relación alguna con la recepción del informe Big Data, ampliamente cuestionado por diversos sectores políticos.

A través de su cuenta en Twitter, la cartera aseguró que “respecto a la nota publicada en página 11 de Reportajes de El Mercurio, donde se indica que el Ministerio de Defensa recibió el informe Big Data y lo entregó a la ANI, la información es falsa”.

Además, desde Defensa aseguraron: “No participamos, no recibimos, no elaboramos ni hemos entregado a nadie ese documento”.

